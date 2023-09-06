В начале улицы Преображенской: через полтора месяца после ракетного удара по Одессе (фоторепортаж)

Прошло около полутора месяца с июльского ракетного удара рашистов по центру Одессы. Мы побывали в начале улицы Преображенской. Картина ужасная…

Начало Преображенской — это там, где когда-то был сквер.

Этот исторический уголок очень пострадал от ракетной атаки по Одессе 23 июля.

Мы были на этом месте и через несколько дней, когда здесь ждали экспертов. Тогда здесь были развешаны ограждающие ленты, бывший сквер казался неузнаваемым….

Что теперь? Кое-что изменилось. Старые камни — почти всюду. Сложены, ждут своего часа… Останки металлического ограждения, двери, рамы тоже сложены рядом.

Вот такие «арт-объекты» теперь «выставлены» в начале Преображенской. На дома без ужаса смотреть нельзя. Они почти все здесь — памятники архитектуры. Изуродованные достопримечательности…

Заглянули во дворики. Там тоже ужасающая картина — как видите на фото. Теперь эти исторические дворы называются «местом обследования», «зоной ЮНЕСКО», где «перемещение элементов строго запрещено»…

Фото: Мария Котова.