Новости Одессы и Одесской области

В начале улицы Преображенской: через полтора месяца после ракетного удара по Одессе (фоторепортаж)

В начале улицы Преображенской: через полтора месяца после ракетного удара по Одессе (фоторепортаж)

Прошло около полутора месяца с июльского ракетного удара рашистов по центру Одессы. Мы побывали в начале улицы Преображенской. Картина ужасная…

Начало Преображенской — это там, где когда-то был сквер.

Начало Преображенской
Начало Преображенской
Начало Преображенской

Этот исторический уголок очень пострадал от ракетной атаки по Одессе 23 июля.

Мы были на этом месте и через несколько дней, когда здесь ждали экспертов. Тогда здесь были развешаны ограждающие ленты, бывший сквер казался неузнаваемым….

Начало Преображенской
Начало Преображенской
Начало Преображенской
Начало Преображенской

Что теперь? Кое-что изменилось. Старые камни — почти всюду. Сложены, ждут своего часа… Останки металлического ограждения, двери, рамы тоже сложены рядом.

Начало Преображенской
Начало Преображенской
Начало Преображенской

Вот такие «арт-объекты» теперь «выставлены» в начале Преображенской. На дома без ужаса смотреть нельзя. Они почти все здесь — памятники архитектуры. Изуродованные достопримечательности…

Начало Преображенской

Заглянули во дворики. Там тоже ужасающая картина — как видите на фото. Теперь эти исторические дворы называются «местом обследования», «зоной ЮНЕСКО», где «перемещение элементов строго запрещено»…

Начало Преображенской
Начало Преображенской
Начало Преображенской
Начало Преображенской
Начало Преображенской
Начало Преображенской

Фото: Мария Котова.

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