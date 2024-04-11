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На одеському кладовищі є алея, де поховані воїни-визволителі (відео)

У центральній частині 2-го Християнського кладовища в Одесі розташована алея з похованнями воїнів, які загинули під час визволення Одеси від нацистів 1944 року.

І 10 квітня, у 80-ті роковини звільнення нашого міста, деякі одесити приносили квіти не лише до пам’ятника Невідомому матросу, а й саме сюди.

Один із таких одеситів – Павло Федчак, йдеться у відеосюжеті «Одеського життя».

Чоловік впевнений: це ще одна визначна пам’ятка, про яку не треба забувати.

– Ця виділена алея веде з вулиці Бреуса, вона ж Парашутна, і до вулиці Січневого повстання, вона ж Непряма. Переривається деякими похованнями, по суті, напевно, по всій довжині цвинтаря, – каже одесит.

За його словами, тут поховані переважно рядові солдати, а офіцери поховані окремо, і «ним дістаються більш важкі пам’ятники».

Раніше тут стояли типові для Одеси пам’ятники з вапняку, але згодом вони припали до непридатності, і після реконструкції на алеї встановили мармурові надгробки.

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