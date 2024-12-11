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Музична подорож до Аргентини та Різдвяні пригоди: топ 5 подій Одеси 13 – 16 грудня

Музична подорож до Аргентини та Різдвяні пригоди: топ 5 подій Одеси 13 – 16 грудня

Цими вихідними одеситів запрошують у музичну подорож до Аргентини – в театрі Музичної комедії підготували по справжньому гарячу святкову програму, де буде звучати пристрасні мелодії танго. Але до подорожей запрошубють не лише дорослих, а й маленьких одеситів. Правда, ця країна зʼявляється в наших фантазіях лише напередодні Різдва – країна годинників. А як в ній живеться та чим займаються місцеві жителі можна буде дізнатися на виставі, яка відбудеться в Будинку клоунів

Ще одну виставу, яку буде цікаво відвідати маленьким театралам покажуть на сцені Театра юного глядача. Її герої – зіркові супергерої, які обовʼязково врятують світ від тих, хто хоче зіпсувати свято.

Цікаві концерти чекають і любителів сучасної музики – до Одеси завітають популярні виконавці Dorofeeva та гурт Neshekim. Їхні виступи відбудуться у відомих одеських клубах.

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14-15 грудня, 16:00. Концерт «Вечір у Буенос-Айресі». Театр Музичної Комедії

Навіть якщо ви ніколи не зможете побувати в Аргентині, провівши цей незабутній «Вечір у Буенос-Айресі» разом з нами, ви відчуєте вайб цієї чудової країни і міста! «Вечір у Буенос-Айресі» — концерт на два відділення з музикою аргентинських композиторів Мартіна Палмері та Астора П’яццолли. Це — своєрідний бенефіс хору та балету театру.
афіша14 грудня, 16:00. Вистава «Супергерої Рятують Різдво». Театр юного глядача.

Дивовижна історія, яка занурить Вас у чарівний світ дива та чудес!
Злий Грінч живе у темній печері на самій вершині гори подалі від усіх, але ці «всі» готують грандіозне святкування нового року. Вони шумлять, все прикрашають і дико дратують. Хто б відмовив собі у задоволенні зіпсувати свято? Грінч вирішує вкрасти Санта-Клауса. Але на допомогу, як завжди, приходять супергерої, які покарають негідника і повернуть дітям дух Різдва! Казкові декорації, приголомшливі костюми, багатогранна та прониклива гра акторів подарує масу веселощів та незабутні емоції.
афіша13 грудня, 17:00. Вистава «Різдвяні пригоди в країні годинників». Будинок клоунів.

Інтерактивна вистава із захоплюючим сюжетом, відомими героями та пригодами для глядачів. На кожного маленького відвідувача чекають: тематичний подарунок, знайомство з різдвяними ельфами, пошта Санта Клауса, весела дискотека з аніматорами в холі, авторська історія, танці, інтерактивні завдання, хуртовина з рідкого азоту, гігантський шаропад. Також вам на згадку залишаться яскраві фото із Санта Клаусом, героями вистави та на святково оформлених фотозонах.
афіша14 грудня 19:00. Концерт DOROFEEVA. Palladium

Молода, талановита, приваблива українська співачка. закохала у свої пісні мільйони слухачів – вони очолюють топ-чарти та об’єднують українців по всьому світу, допомагаючи переживати складні часи. Хіти «Щоб не було», «Кохаю, але не зовсім», «Хай пишуть», «А я все плакала», «Хартбіт» та треки з нового альбому звучатимуть наживо цього вечора. Співачка власним прикладом доносить, що українська музика – якісна, стильна та здатна допомагати.
афіша15 грудня, 18:00. Авторська програма Neshekim. Маленький Ной. UNION

Музика – це духовний світ у якому душі обʼєднані між собою нескінченними формами звʼязків. Чуттєві, глибокі та відверті пісні у живому виконанні сповнять ваше серце і розум справжньою насолодою від неймовірної енергії, творчої естетики, та відчайдушної щирості музикантів!

Жива сучасна українська музика у дивовижному поєднанні із віршами сучасних українських поетів лунатиме на сцені концертного залу Міжнародного культурного центру УНІОН.
афішаВибір редакції:

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Юлія Сущенко ПРОФІЛЬ
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