Млинчики-картопляники із м’ясом: рецепт традиційної святкової страви з Плоского

Рецепт записаний від Валентини Ковальчук, с. Плоске, Балтська громада

Свинину, нарізану великими шматками, поставити у казан, залити водою, посолити, додати спецій і поставити у розпалену піч тушитися. Для картопляників спочатку заготувати жарену цибулину. Ще одну мілко покришити сирою і залишити це до свого часу. Почистити 4-5 великих картоплин, натерти у водичку на тертці (не крупно). Тісненько відцідити через марлю. Кинути натерту картоплю в каструлю, залити 250-300 г кефіру, додати дрібку солі, перемішати. Вдарити туди два яйця, вимішати, посипати перчиком, додати підготовлені жарену і сиру цибулю. Далі підбити мукою, тільки не дуже багато, щоб тісто не було тверде. Посунути дрова в глибину печі, а на їх місце покласти сковороду, змащену олією, щоб накалилась. Викладати на неї чайною ложкою млинчики-картопляники. Вогонь горить в глибині печі, тож млинчики печуться до готовності, перевертати їх не треба.

Можна випікати і в духовці або жарити на сковороді (тоді краще на смальці).

Перед подачею на стіл картопляники полити підливою, в якій тушилось м’ясо, і на них покласти шматки м’яса. Смачного!

Рецепт записаний від Валентини Ковальчук, с. Плоске, Балтська громада

Читайте також: