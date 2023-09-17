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Млинчики-картопляники із м’ясом: рецепт традиційної святкової страви з Плоского

Млинчики-картопляники із м’ясом: рецепт традиційної святкової страви з Плоского

Рецепт записаний від Валентини Ковальчук, с. Плоске, Балтська громада

  1. Свинину, нарізану великими шматками, поставити у казан, залити водою, посолити, додати спецій і поставити у розпалену піч тушитися. Для картопляників спочатку заготувати жарену цибулину. Ще одну мілко покришити сирою і залишити це до свого часу.
  2. Почистити 4-5 великих картоплин, натерти у водичку на тертці (не крупно). Тісненько відцідити через марлю.
  3. Кинути натерту картоплю в каструлю, залити 250-300 г кефіру, додати дрібку солі, перемішати. 
  4. Вдарити туди два яйця, вимішати, посипати перчиком, додати підготовлені жарену і сиру цибулю. Далі підбити мукою, тільки не дуже багато, щоб тісто не було тверде.
  5. Посунути дрова в глибину печі, а на їх місце покласти сковороду, змащену олією, щоб накалилась. Викладати на неї чайною ложкою млинчики-картопляники. Вогонь горить в глибині печі, тож млинчики печуться до готовності, перевертати їх не треба. 

Млинчики-картопляники із м’ясом

Можна випікати і в духовці або жарити на сковороді (тоді краще на смальці). 

Перед подачею на стіл картопляники полити підливою, в якій тушилось м’ясо, і на них покласти шматки м’яса. Смачного!

Рецепт записаний від Валентини Ковальчук, с. Плоске, Балтська громада

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Любов Кузьменко
Любов Кузьменко ПРОФІЛЬ

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