Млинчики-картопляники із м’ясом: рецепт традиційної святкової страви з Плоского

Рецепт записаний від Валентини Ковальчук, с. Плоске, Балтська громада
- Свинину, нарізану великими шматками, поставити у казан, залити водою, посолити, додати спецій і поставити у розпалену піч тушитися. Для картопляників спочатку заготувати жарену цибулину. Ще одну мілко покришити сирою і залишити це до свого часу.
- Почистити 4-5 великих картоплин, натерти у водичку на тертці (не крупно). Тісненько відцідити через марлю.
- Кинути натерту картоплю в каструлю, залити 250-300 г кефіру, додати дрібку солі, перемішати.
- Вдарити туди два яйця, вимішати, посипати перчиком, додати підготовлені жарену і сиру цибулю. Далі підбити мукою, тільки не дуже багато, щоб тісто не було тверде.
- Посунути дрова в глибину печі, а на їх місце покласти сковороду, змащену олією, щоб накалилась. Викладати на неї чайною ложкою млинчики-картопляники. Вогонь горить в глибині печі, тож млинчики печуться до готовності, перевертати їх не треба.
Можна випікати і в духовці або жарити на сковороді (тоді краще на смальці).
Перед подачею на стіл картопляники полити підливою, в якій тушилось м’ясо, і на них покласти шматки м’яса. Смачного!
Рецепт записаний від Валентини Ковальчук, с. Плоске, Балтська громада
Читайте також:
- Незвичайно і корисно: чому варто скуштувати чай із сіллю
- Смачно та корисно: цю кашу можна їсти на сніданок щодня
- Баниця: рецепт приготування «королеви» болгарського столу