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Блинчики-картофельники с мясом: рецепт традиционного праздничного блюда из Плоского

Блинчики-картофельники с мясом: рецепт традиционного праздничного блюда из Плоского

Рецепт записан от Валентины Ковальчук, с. Плоское, Балтской громады

  1. Свинину, нарезанную большими кусками, поставить в котел, залить водой, посолить, добавить специй и поставить в раскаленную печь тушиться. Для картофельников сначала заготовить жареную луковицу. Еще одну мелко покрошите сырой и оставьте это до своего времени.
  2. Почистить 4-5 крупных картофелин, натереть в воду на терке (не крупно). Тесненько отцедить через марлю.
  3. Бросить натертый картофель в кастрюлю, залить 250-300 г кефира, добавить щепотку соли, перемешать.
  4. Ударить туда два яйца, вымешать, посыпать перчиком, добавить подготовленные жареный и сырой лук. Дальше подбить мукой, только не очень много, чтобы тесто не было жесткое.
  5. Подвинуть дрова в глубину печи, а на их место положить сковороду, смазанную растительным маслом, чтобы накалиться. Выкладывать на нее чайной ложкой блинчики-картофельники. Огонь горит в глубине печи, так что блинчики пекутся до готовности, переворачивать их не надо.

Блинчики-картофелеводы с мясом

Можно выпекать и в духовке или жарить на сковороде (тогда лучше на смальце).

Перед подачей на стол картофельники полить подливкой, в которой тушилось мясо, и на них положить куски мяса. Приятного аппетита!

Рецепт записан от Валентины Ковальчук, с. Плоское, Балтской громады

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