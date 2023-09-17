Блинчики-картофельники с мясом: рецепт традиционного праздничного блюда из Плоского

Рецепт записан от Валентины Ковальчук, с. Плоское, Балтской громады

Свинину, нарезанную большими кусками, поставить в котел, залить водой, посолить, добавить специй и поставить в раскаленную печь тушиться. Для картофельников сначала заготовить жареную луковицу. Еще одну мелко покрошите сырой и оставьте это до своего времени. Почистить 4-5 крупных картофелин, натереть в воду на терке (не крупно). Тесненько отцедить через марлю. Бросить натертый картофель в кастрюлю, залить 250-300 г кефира, добавить щепотку соли, перемешать. Ударить туда два яйца, вымешать, посыпать перчиком, добавить подготовленные жареный и сырой лук. Дальше подбить мукой, только не очень много, чтобы тесто не было жесткое. Подвинуть дрова в глубину печи, а на их место положить сковороду, смазанную растительным маслом, чтобы накалиться. Выкладывать на нее чайной ложкой блинчики-картофельники. Огонь горит в глубине печи, так что блинчики пекутся до готовности, переворачивать их не надо.

Можно выпекать и в духовке или жарить на сковороде (тогда лучше на смальце).

Перед подачей на стол картофельники полить подливкой, в которой тушилось мясо, и на них положить куски мяса. Приятного аппетита!

Рецепт записан от Валентины Ковальчук, с. Плоское, Балтской громады