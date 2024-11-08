Церковні свята 8 листопада: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

8 листопада в церковному календарі — Собор архистратига Михаїла.

Що це за день

Свято на честь Собору архистратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних присвячене архангелу Михаїлу, який у християнській традиції є головним захисником віри, борцем за правду та правосуддя. Він очолює небесне воїнство, виступаючи проти темних сил та захищаючи людство від зла. Його ім’я означає «Хто як Бог», що символізує непохитну вірність і близькість до Господа. Свято нагадує про силу молитви до Михаїла, яку віруючі підносять за мир та духовний захист у важкі моменти.

Окрім архангела Михаїла, цей день вшановує всіх ангелів-охоронців, які невидимо допомагають людям, захищаючи їх на шляху духовного зростання. У цей час віряни відвідують церкви, де проводяться урочисті богослужіння, присвячені небесним силам, що служать Богові. Особливі молитви та молебні відбуваються заради спільного добробуту, духовного зміцнення та подяки небесним захисникам за їхню підтримку. Свято Собору архистратига Михаїла об’єднує віруючих у молитві за мир, силу та впевненість у боротьбі проти будь-яких життєвих викликів.

Що не можна робити 8 листопада

Не слід мити волосся — змиєте “розум”.

Не можна сваритися і лихословити.

Забороняється робити добрі справи в корисних цілях,

Народні прикмети 8 листопада

дивилися, який сьогодні день: на хвойних деревах дуже мало шишок — до теплої зими;

сонячно і тепло — чекайте на морозну зиму;

вранці туманно — до потепління найближчими днями;

вранці мороз — в грудні випаде багато снігу.

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