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Меморіальний комплекс на честь загиблих героїв-земляків відкрили в селищі Захарівка

Меморіальний комплекс на честь загиблих героїв-земляків відкрили в селищі Захарівка

Меморіальний комплекс — Стіну пам’яті та Пам’ятний знак на честь 22 загиблих героїв-земляків у російсько-українській війні — відкрили в селищі Захарівка.

— Вони справжні герої, воїни світла, лицарі гідності й честі. Низько схиляємо голови, шануючи пам’ять відважних і хоробрих земляків. Безмежна вдячність і доземний уклін батькам, які виховали справжніх чоловіків. Розділяємо біль, трагедію і непоправну втрату кожної родини. Вічна пам’ять героям! — сказав голова Захарівської громади Олексій Осійчук.

Рідні, близькі загиблих захисників та присутні поклали квіти до їх портретів.

Багатодітна вдова військовослужбовця Олександра Юрескула Наталя прочитала вірш і сказала: «Наші рідні завжди в наших серцях. У пам’ять про них ми будемо робити все можливе, щоб в Україні нарешті настав мир, щоб їхня жертва не була марною».

старший матрос Олександр Юрескул

старший матрос Олександр Юрескул

Її чоловік — старший матрос 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова, уродженець Миколаєва Олександр Юрескул загинув восени 2022 року на своїй малій батьківщині, вивозячи поранених з поля бою.

Побратими загиблого 52-річного героя розповіли, що він знав усі фронтові дороги як свої п’ять пальців, і завжди намагався якнайшвидше доставити поранених до шпиталю. Поховали воїна з усіма почестями у селі Карабаново.

Згорьована дружина залишилася одна з сімома дітьми. Вона розповіла, що її чоловік воював з 2018 року. Тричі був у зоні АТО. З початком повномасштабного вторгнення він обороняв рідний Миколаїв, отримав низку бойових нагород та подяк від командування.

Освячення_Меморiалу_в_Захарiвцi

Військовий капелан ПЦУ протоієрей Михайло здійснив чин освячення меморіального комплексу та відслужив заупокійну молитву за душами загиблих.

Після церемонії Олексій Осійчук зустрівся з родичами воїнів, розповів про державні пільги та допомогу, яку селищна рада буде їм надавати.

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Юрій Федорчук
Юрій Федорчук ПРОФІЛЬ

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