Меморіальний комплекс на честь загиблих героїв-земляків відкрили в селищі Захарівка

— Вони справжні герої, воїни світла, лицарі гідності й честі. Низько схиляємо голови, шануючи пам’ять відважних і хоробрих земляків. Безмежна вдячність і доземний уклін батькам, які виховали справжніх чоловіків. Розділяємо біль, трагедію і непоправну втрату кожної родини. Вічна пам’ять героям! — сказав голова Захарівської громади Олексій Осійчук.

Рідні, близькі загиблих захисників та присутні поклали квіти до їх портретів.

Багатодітна вдова військовослужбовця Олександра Юрескула Наталя прочитала вірш і сказала: «Наші рідні завжди в наших серцях. У пам’ять про них ми будемо робити все можливе, щоб в Україні нарешті настав мир, щоб їхня жертва не була марною».

Її чоловік — старший матрос 406-ї окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова, уродженець Миколаєва Олександр Юрескул загинув восени 2022 року на своїй малій батьківщині, вивозячи поранених з поля бою.

Побратими загиблого 52-річного героя розповіли, що він знав усі фронтові дороги як свої п’ять пальців, і завжди намагався якнайшвидше доставити поранених до шпиталю. Поховали воїна з усіма почестями у селі Карабаново.

Згорьована дружина залишилася одна з сімома дітьми. Вона розповіла, що її чоловік воював з 2018 року. Тричі був у зоні АТО. З початком повномасштабного вторгнення він обороняв рідний Миколаїв, отримав низку бойових нагород та подяк від командування.

Військовий капелан ПЦУ протоієрей Михайло здійснив чин освячення меморіального комплексу та відслужив заупокійну молитву за душами загиблих.

Після церемонії Олексій Осійчук зустрівся з родичами воїнів, розповів про державні пільги та допомогу, яку селищна рада буде їм надавати.