Новости Одессы и Одесской области

Мемориальный комплекс в честь погибших героев-земляков открыли в поселке Захаровка

Мемориальный комплекс в честь погибших героев-земляков открыли в поселке Захаровка

Мемориальный комплекс — Стену памяти и Памятный знак в честь 22 погибших героев-земляков в российско-украинской войне — открыли в поселке Захаровка.

— Они настоящие герои, воины света, рыцари достоинства и чести. Низко склоняем головы, чтя память отважных и храбрых земляков. Безграничная благодарность и земной поклон родителям, которые воспитали настоящих мужчин. Разделяем боль, трагедию и невосполнимую потерю каждой семьи. Вечная память героям!» — сказал председатель Захаровской громады Алексей Осийчук.

Родные, близкие погибших защитников и присутствующие возложили цветы к их портретам.

Многодетная вдова военнослужащего Александра Юрескула Наталья прочитала стихотворение и сказала: «Наши родные всегда в наших сердцах. В память о них мы будем делать все возможное, чтобы в Украине наконец наступил мир, чтобы их жертва не была напрасной».

старший матрос Александр Юрескул

старший матрос Александр Юрескул

Ее муж — старший матрос 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова, уроженец Николаева Александр Юрескул погиб осенью 2022 года на своей малой родине, вывозя раненых с поля боя.

Побратимы погибшего 52-летнего героя рассказали, что он знал все фронтовые дороги как свои пять пальцев, и всегда старался как можно быстрее доставить раненых в госпиталь. Похоронили воина со всеми почестями в селе Карабаново.

Опечаленная жена осталась одна с семью детьми. Она рассказала, что ее муж воевал с 2018 года. Трижды был в зоне АТО. С началом полномасштабного вторжения он защищал родной Николаев, получил ряд боевых наград и благодарностей от командования.

Освящение_Мемориала_в_Захаровке

Военный капеллан ПЦУ протоиерей Михаил совершил чин освящения мемориального комплекса и отслужил заупокойную молитву по душам погибших.

После церемонии Алексей Осийчук встретился с родственниками воинов, рассказал о государственных льготах и помощи, которую поселковый совет будет им предоставлять.

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Юрій Федорчук
Юрій Федорчук ПРОФИЛЬ

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