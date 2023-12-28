Майже 400 тисяч гривень на дрони для ЗСУ зібрали на аукціоні в Подільську

Так, координатор штабу Асоціації аграріїв та промисловців півночі Одещини з підтримки ЗСУ депутат райради Сергій Паровик виборов за 40 тисяч гривень лот «Тризуб». Символ нашої країни та перемоги над ворогами, виготовлений з броні знищеної російської бронетехніки, зайняв чільне місце поряд з бойовими стягами багатьох підрозділів ЗСУ, якими наші воїни нагородили фермерів-благодійників за підтримку їх боєздатності.

Представник Аграрної ради фермер Анатолій Артеменко боровся за фронтовий артефакт — металеву фляжку, пробиту осколком міни, яка зберегла солдату життя. Реліквія дісталася Анатолію Артеменку за 36 тисяч гривень. Голова Любашівської селищної ради Геннадій Павлов придбав пам’ятний сувенір за 17 тисяч гривень. Загалом на «залізні пташки» вдалося зібрали 398 750 гривень.