Новини Одеси та Одеської області

Майже 400 тисяч гривень на дрони для ЗСУ зібрали на аукціоні в Подільську

Майже 400 тисяч гривень на дрони для ЗСУ зібрали на аукціоні в Подільську

У грудні в Подільську відбувся аукціон зі збору коштів на дрони для бойових батальйонів 122-ї бригади територіальної оборони. Розігрувались шість цікавих лотів: воєнні артефакти та українські сувеніри. Варто зазначити, що половину з них придбали представники Любашівщини.

Так, координатор штабу Асоціації аграріїв та промисловців півночі Одещини з підтримки ЗСУ депутат райради Сергій Паровик виборов за 40 тисяч гривень лот «Тризуб». Символ нашої країни та перемоги над ворогами,  виготовлений з броні знищеної російської бронетехніки, зайняв чільне місце поряд з бойовими стягами багатьох підрозділів ЗСУ, якими наші воїни нагородили фермерів-благодійників за підтримку їх боєздатності.

найкращі аграрії-волнтери Любашівщини

найкращі аграрії-волнтери Любашівщини

Представник Аграрної ради фермер Анатолій Артеменко боровся за фронтовий артефакт — металеву фляжку, пробиту осколком міни, яка зберегла солдату життя. Реліквія дісталася Анатолію Артеменку за 36 тисяч гривень. Голова Любашівської селищної ради Геннадій Павлов придбав пам’ятний сувенір за 17 тисяч гривень. Загалом на «залізні пташки» вдалося зібрали 398 750 гривень.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Юрій Федорчук
Юрій Федорчук ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати