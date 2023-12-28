Почти 400 тысяч гривен на дроны для ВСУ собрали на аукционе в Подольске

Так, координатор штаба Ассоциации аграриев и промышленников севера Одесской области по поддержке ВСУ депутат райсовета Сергей Паровик выиграл за 40 тысяч гривен лот «Тризуб». Символ нашей страны и победы над врагами, изготовленный из брони уничтоженной российской бронетехники, занял видное место рядом с боевыми знаменами многих подразделений ВСУ, которыми наши воины наградили фермеров-благотворителей за поддержку их боеспособности.

Представитель Аграрной рады фермер Анатолий Артеменко боролся за фронтовой артефакт — металлическую фляжку, пробитую осколком мины, которая сохранила солдату жизнь. Реликвия досталась Анатолию Артеменко за 36 тысяч гривен. Председатель Любашевского поселкового совета Геннадий Павлов приобрел памятный сувенир за 17 тысяч гривен. Всего на «железные птички» удалось собрать 398 750 гривен.