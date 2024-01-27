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Лікування та реабілітація військових в Одесі: куди звертатися, та які умови

Лікування та реабілітація військових в Одесі: куди звертатися, та які умови

Всеукраїнське добровольче об’єднання «Служба підтримки та інтеграції військовослужбовців та ветеранів «Альвіс» реалізовує в Одесі проект безкоштовної допомоги воїнам, працівникам ДСНС та їхнім родинам. «Одеське життя» дізнавалося у херсонських волонтерів, яку саме допомогу і на яких умовах вони надають.

Волонтери надають допомогу з лікування, забезпечення ліками, харчами та засобами гігієни, допомагають ветеранам адаптуватися в цивільному житті, отримати консультації спеціалістів різного профілю та психологічну підтримку. Крім того, «Альвіс» організовує тренінги і, за потреби, виїздить у прифронтові зони. Також надає підтримку та допомогу родичам військових, а в окремих випадках і цивільним людям, які опинились у складній життєвій ситуації.

волонтери у Херсоні

Допомога надається за умови укладання внутрішнього договору про супровід окремої особи або групи людей. Єдиний документ, який потрібен для цього, — посвідчення особи або військовий квиток. Якщо хтось із рідних хоче укласти договір без участі військовослужбовця або рятувальника, то знадобиться генеральна довіреність із правом підпису. До договору додається анкета, інформація в якій є конфіденційною.

волонтерка Олена Ульянова

волонтерка Олена Ульянова

— Наша мета — не закупити дрони або автівки, ми дбаємо про здоров’я. Недарма працюємо під гаслом «Зігріваємо серця, лікуємо рани», — говорить керівниця та засновниця добровольчого об’єднання «Альвіс» Олена Ульянова. 

Контакти служби підтримки «Альвіс»

  • Фейсбук: «Служба підтримки та інтеграції військовослужбовців та ветеранів»
  • Інстаграм: аlvis.military
  • Телеграм: Alvis_military
  • Електронна пошта: [email protected]
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Анастасия Епурь ПРОФІЛЬ

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