Куліш з Немирівського: рецепт справжньої козацької страви

– Історія козацького куліша має понад пів тисячоліття. То були буревійні часи, коли міське населення, селяни, дрібна шляхта тікали від утиску панами і освоювали нові землі Подніпров’я та Побужжя. До козацького братства приймалися лише неодружені чоловіки. Тому вони повинні були вміти готувати їжу з того, що Бог послав. Куліш, схожий на густий суп чи рідку кашу, став основною стравою козаків.

Куліш і сьогодні вважається унікальною стравою української кухні. І поступається своєю популярністю лише борщу. Козаки, як і нинішні воїни, завжди мали бути готовими дати відсіч ворогу. А сила воїнів залежить і від наїдків. Тож страву готують і сьогодні, в часи російсько-української війни.

А секрет смачного куліша простий: перебране пшоно потрібно полоскати у семи водах. Тобто сім разів у гарячій кип’яченій воді, щоб вийшла гіркота із пшона. Тоді страва виходить неймовірного смаку!

Куліш готується як скоромний – на салі і м’ясі, так і пісний – на грибах чи квашеній капусті, — каже Альона Паламарчук.

Рецепт пісного куліша

Продукти:

свіжі шампіньйони — 200 г;

картопля — 4-5 шт.;

вода або овочевий, грибний бульйон — 1,5 літра;

морква — 1 шт.;

ріпчаста цибуля — 2 шт.;

пшоняна крупа — 5-6 ст. л.;

олія — 4 ст. л.;

сіль — до смаку;

лавровий лист — 2 шт.;

зелень свіжа або заморожена — 2-3 ст. л;

перець чорний мелений — до смаку.

Поки вода закипає, чистимо, миємо, ріжемо овочі. Моркву тремо на тертці, цибулю дрібно ріжемо. Гриби очищаємо, нарізаємо невеликими шматочками. Картоплю ріжемо некрупно, щоб швидко розварилася.

Олію розігріваємо у казані. Обсмажуємо цибулю, щоб стала рум’яною, додаємо моркву, смажимо кілька хвилин. Гриби трохи підсмажуємо, потім змішуємо з овочами. Тушкуємо, поки не випарується рідина з грибів. Додаємо в казан картоплю і млоїмо на малому вогні хвилин п’ять, поки шматочки не просочаться олією.

Заливаємо все киплячим грибним бульйоном або водою, доводимо до кипіння. Потім опускаємо добре промите пшоно, помішуючи, готуємо до розварювання пшона – крупа має стати м’якою і розкритися. Тоді додаємо лавровий лист, мелений перець і залишаємо куліш млоїтись ще хвилин 20.

Наприкінці посипаємо зеленню, даємо закипіти. Перед подачею куліш можна ще здобрити зеленню або дрібно нарізаним часником. Смачного!