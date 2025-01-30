Всі три дні в камерному «Театрі на Чайній» віддали під показ премʼєрної вистави «Мама». А любителів чогось пікантного запрошують на виставу театру «Чорний квадрат» подивитися комедію з нотками мелодрами та дорослої казки. Любителів музики чекають два чудових концерти – французької класичної музики та мелодій з популярних аніме. А у неділю відбудеться спортивна подія. Зараз в Одесі вони проходять не так часто. Саме тому ми включили бої в перелік рекомендованих подій вікенда.

31 січня – 2 лютого. Премʼєра «Мама». Театр На Чайній

Трагікомедія для трьох чудових актрис. «МАМА» за пʼєсою італійського драматурга Альдо Ніколаї “Ти ніколи не каталася на верблюді?” – це зворушлива, кумедна та водночас драматична історія про материнську любов і страх самотності.

Вистава досліджує, як часто ми обмежуємо свободу і не дозволяємо жити власним життям навіть тим, кого дуже любимо. Конфлікт поколінь, пошук свободи і кохання, приправлені італійською легкістю і гумором на сцені «Театра на Чайній» нікого не залишать байдужими.

31 січня, 18:00. Гастролі «Tinder сюрприз». Український театр.

Ви колись ходили на побачення через Tinder? Актори театру «Чорний квадрат» розкажуть як це буває.

Свіженька вистава про сьогоденні проблеми та вічні теми. Вам обіцяють багато усмішок, романтично милуватись, впізнавати «свою подругу», або «свого кума». А ще гарантують, що ви вийдете з вистави з відчуттям: «В нас обов’язково буде все добре».



1 лютого, 18:00. Вечір Французько музики. Одеська Філармонія

Маестро Хобрат Ерл підготував нову програму, а деякі твори прозвучать вперше в Україні! Французька класична музика для справжніх цінителів вишуканої гармонії, чуттєвих емоцій та невимушених мелодій.

Отже, в програмі Франсіс ПУЛЕНК – Сюїта з балету «Les Biches», Клод ДЕБЮССІ – «Місячне сяйво» (Claire de Lune) з Бергамаської сюїти та музика з балету Моріса РАВЕЛЯ – «Дафніс і Хлоя».



2 лютого, 18:00. «ANIME. Part 2. Музичний гурт SVITLOMUSIC». Одеська Філармонія.

У неділю на вас чекає прекрасний концерт, де прозвучать мелодії з улюблених аніме. Ви зможете поринути у світ пригод разом зі знайомими героями і познайомитись з новими історіями. Завдяки талановитим виконавцям музика створить довкола вас фантастичну атмосферу. Швидше обирайте квитки й – до зустрічі!

2 лютого, 17:00. Вечір змішаних єдиноборств ММА. Концерт-хол Одеса

У неділю всіх любителів азартного спорту запрошують на поєдинки між найкращими бійцями ММА, які відбудуться в атмосфері справжнього спортивного духу. Подія організована для підтримки сімей загиблих і зниклих безвісти захисників ВМС України.

Спеціальна гостя Поліна Дашкова.





