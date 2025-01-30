Все три дня в камерном «Театре на Чайной» отдали под показ премьерного спектакля «Мама». А любителей чего-то пикантного приглашают на спектакль театра «Чёрный квадрат» посмотреть комедию с нотками мелодрамы и взрослой сказки. Любителей музыки ждут два замечательных концерта — французской классической музыки и мелодий из популярных аниме. А в воскресенье состоится спортивное событие. Сейчас в Одессе они проходят не так часто. Именно поэтому мы включили бои в перечень рекомендуемых событий уикенда.

31 января — 2 февраля. Премьера «Мама». Театр На Чайной

Трагикомедия для трех замечательных актрис. «МАМА» по пьесе итальянского драматурга Альдо Николаи »Ты никогда не каталась на верблюде?» — это трогательная, забавная и одновременно драматическая история о материнской любви и страхе одиночества.

Спектакль исследует, как часто мы ограничиваем свободу и не позволяем жить собственной жизнью даже тем, кого очень любим. Конфликт поколений, поиск свободы и любви, приправленные итальянской легкостью и юмором на сцене «Театра на Чайной» никого не оставят равнодушными.



31 января, 18:00. Гастроли «Tinder сюрприз». Украинский театр.

Вы когда-нибудь ходили на свидание через Tinder? Актеры театра «Черный квадрат» расскажут как это бывает.

Свеженький спектакль о сегодняшних проблемах и вечных темах. Вам обещают много улыбок, романтично любоваться, узнавать «свою подругу», или «своего кума». А еще гарантируют, что вы выйдете из спектакля с чувством: «У нас обязательно будет все хорошо».



1 февраля, 18:00. Вечер Французской музыки. Одесская Филармония

Маэстро Хобрат Эрл подготовил новую программу, а некоторые произведения прозвучат впервые в Украине! Французская классическая музыка для настоящих ценителей изысканной гармонии, чувственных эмоций и непринужденных мелодий.

Итак, в программе Франсис ПУЛЕНК — Сюита из балета «Les Biches», Клод Дебюсси — «Лунный свет» (Claire de Lune) с Бергамаской сюиты и музыка из балета Мориса Равеля — «Дафнис и Хлоя».



2 февраля, 18:00. «ANIME. Part 2. Музыкальная группа SVITLOMUSIC». Одесская Филармония.

В воскресенье вас ждет прекрасный концерт, где прозвучат мелодии из любимых аниме. Вы сможете окунуться в мир приключений вместе со знакомыми героями и познакомиться с новыми историями. Благодаря талантливым исполнителям музыка создаст вокруг вас фантастическую атмосферу. Скорее выбирайте билеты и — до встречи!

2 февраля, 17:00. Вечер смешанных единоборств ММА. Концерт-холл Одесса

В воскресенье всех любителей азартного спорта приглашают на поединки между лучшими бойцами ММА, которые состоятся в атмосфере настоящего спортивного духа. Событие организовано для поддержки семей погибших и пропавших без вести защитников ВМС Украины.

Специальная гостья Полина Дашкова.



