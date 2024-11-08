Концерты звезд, истории о колдунах и юмор от военных: топ культурных событий Одессы в ближайшие выходные

В Одессе 9-10 ноября состоится насыщенная программа культурных событий. Музей западного и восточного искусства приглашает на лекцию о мифической Галисии, ее легендах и культурном наследии, а вечером того же дня выступит популярная украинская группа Лилу45 со своими хитами.

В филармонии пройдет концерт «Осенний вечер», где будет звучать классика Баха, Моцарта и других великих композиторов, а также яркое шоу Metallica с симфоническим оркестром.

Кроме этого, в Одесском театре кукол состоится не совсем обычный стендап – «Нерожденные для войны» с откровенными историями бойцов, сочетающими трагикомедию и черный юмор.

Бесплатные, но не менее интересные культурные события Одессы ищите здесь.

9 ноября, 14:00. Колдовская Галисия: мифы, легенды, праздники. Музей западного и восточного искусства.

https://t.me/sem_sorok/7427

Одним из самых загадочных регионов Пиренейского полуострова является Галисия, расположенная на его северо-западе. Здесь сохранилось много мифов, легенд, музыкальных композиций и других образцов фольклора, корни которых связаны с кельтской культурой.

На лекции узнаете:

— Почему Галисию называют колдовским краем?

— Какие поверья и легенды рассказывают здесь жители морского побережья?

— Как возможно, что «ведьмовской» край стал местом расположения одной из самых выдающихся католических святынь, к которой пролегает путь христианских паломников из разных уголков мира?





9 ноября, 19:00. Концерт Лилу 45, МКЦ «Унион»

https://concert.ua/uk/event/lely45-odesa

Лилу45 – суперпопулярная украинская группа, начавшая свой музыкальный путь в 2021 году и быстро получившая признание большого количества слушателей в Украине и за рубежом. Среди самых известных хитов коллектива, ставшего настоящим феноменом украинского инди-рока, – песни «Восемь», «Моя душа», «Давай, смотри», «Попробуй купи меня», «Все девушки хорошие» и другие. Это треки, которые покоряли топ-20 мировых чартов Shazam. При этом альбомы Лилу45 попадали в топ-5 на Apple Music, а треки группы в целом собрали более 150 миллионов прослушиваний.





9 ноября, 18:00. Концерт Осенний вечер в Филармонии.

https://concert.ua/uk/booking/osinnii-vechir-u-filarmoniyi-odesa/

Уже третий год подряд проект Михаила Ксиды собирает ценителей классической музыки в Одесской филармонии имени Давида Ойстраха. В эти темные времена прекрасная музыка будет подсвечивать нам наши непростые вечера и настраивать на лучшее. В программе произведения великих композиторов И. С. Баха, В. А. Моцарта, И. Брамса, Ф. Шуберта, М. де Фальи и других.





10 ноября, 17:00. 3-я штурмовая и Черный квадрат. Милитари стенд-ап «Нерожденные для войны». Одесский театр кукол

https://odesa.karabas.com/3-tya-shturmova-bryhada-ta-chornyy-kvadrat-militari-stand-up-nenarodzheni-dlya-viyny-21/

Трагикомедию о героизме в простых вещах и силе человеческого духа представляет Третья штурмовая бригада. На сцене — военный, который с первых дней войны с оружием в руках защищает Родину. Он говорит о том, что слышал от побратимов и посестер, свидетелем чего стал сам. Черный юмор, любовь и одиночество, невыносимое военное хулиганство и опасные приключения в документальном спектакле «Нерожденные для войны».

Внимание! В спектакле звучит ненормативная лексика.

Все заработанные во время показов средства будут перечислены на закрытие потребностей Третьей штурмовой бригады.





10 ноября, 18:00. Металлика с симфоническим оркестром Tribute Show. Одесская Филармония

https://concert.ua/uk/booking/spadkoyemci-petra-stoljarskogo-odesa-01-11/

Этот концерт — это уникальная возможность вживую погрузиться в мощную атмосферу культовой группы Metallica в сочетании с многогранным звучанием симфонического оркестра.В этот необычный вечер у Вас будет более полутора часов, за которые Вы успеете забыть обо всем, что находится за пределами концертного зала, полностью отдаться энергии музыки группы Metallica и стать свидетелями действительно искренних эмоций, которые создадут гамму воспоминаний. После выступления Вы сможете с близкими обсудить каждую ноту, каждый удар барабанной палочки, каждый штрих струнников.





На анонсном фото — солистка группы Лилу45