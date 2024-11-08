Безплатний відпочинок: літературні зустрічі, лекції в Одесі та винний фестиваль у Болграді

Одеське Життя розповідає про безплатні культурні події Одеси та Одещини 8-10 листопада. Вас чекають зустріч з поетом, цікаві лекції з історії та мистецтва, фестиваль вина.
Цими днями в Одесі та околицях заплановані цікаві події для всіх поціновувачів літератури, мистецтва та культури.
8 листопада відбудеться зустріч з поетом Тарасом Федюком. Наступного дня у Болграді розпочнеться Фестиваль вина, який пройде на центральній площі 9-10 листопада.
Водночас в Одесі в бібліотеці Грушевського можна буде відвідати лекцію «Містика та кохання. Давня Персія», а в Бібліотеці Багрицького продовжиться лекція про творчість Сальвадора Далі.
Завершить програму вікенда 10 листопада засідання клубу любителів книгочитання в кав’ярні «Break», де обговорюватимуть книгу «Танцюрист». Нагадуємо, що всі події абсолютно безкоштовні, отже відвідати їх може кожний.
Що: Зустріч з поетом Тарасом Федюком
Де: Преображенська, 35-а, Б-ка Багрицького
Коли: 8 листопада, 16:00
https://www.facebook.com/share/158qc1f6tV/
Що: Фестиваль вина в м. Болград
Де: м. Болград, Центральна площа
Коли: 9-10 листопада
https://www.facebook.com/photo?fbid=960919746062464&set=pcb.960919972729108
Що: Лекція «Містика та кохання. Давня Персія»
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 9 листопада, 15:00
https://www.facebook.com/share/1BF2qbYegw/
Що: Лекція «Сальвадор Далі» ч.2
Де: Преображенська, 35-а, Б-ка Багрицького
Коли: 9 листопада, 16:00
https://www.facebook.com/share/14W3urFLq1/
Що: Клубу любителів книгочитання. Обговорення книги Колума Маккенна «Танцюрист»
Де: Артура Савельєва (Черняховського), 16, Кавʼярня «Break»
Коли: 10 листопада, 16:00
https://www.facebook.com/share/15TLPanGwS/