Новини Одеси та Одеської області

Безплатний відпочинок: літературні зустрічі, лекції в Одесі та винний фестиваль у Болграді

Безплатний відпочинок: літературні зустрічі, лекції в Одесі та винний фестиваль у Болграді

Одеське Життя розповідає про безплатні культурні події Одеси та Одещини 8-10 листопада. Вас чекають зустріч з поетом, цікаві лекції з історії та мистецтва, фестиваль вина.

Цими днями в Одесі та околицях заплановані цікаві події для всіх поціновувачів літератури, мистецтва та культури.

8 листопада відбудеться зустріч з поетом Тарасом Федюком. Наступного дня у Болграді розпочнеться Фестиваль вина, який пройде на центральній площі 9-10 листопада.

Водночас в Одесі в бібліотеці Грушевського можна буде відвідати лекцію «Містика та кохання. Давня Персія», а в Бібліотеці Багрицького продовжиться лекція про творчість Сальвадора Далі.

Завершить програму вікенда 10 листопада засідання клубу любителів книгочитання в кав’ярні «Break», де обговорюватимуть книгу «Танцюрист». Нагадуємо, що всі події абсолютно безкоштовні, отже відвідати їх може кожний.

Що: Зустріч з поетом Тарасом Федюком
Де: Преображенська, 35-а, Б-ка Багрицького
Коли: 8 листопада, 16:00
https://www.facebook.com/share/158qc1f6tV/
Зустріч з поетом Федюком (1)

Що: Фестиваль вина в м. Болград 
Де: м. Болград, Центральна площа
Коли: 9-10 листопада
https://www.facebook.com/photo?fbid=960919746062464&set=pcb.960919972729108
Фестиваль вина у Болграді (1)

Що: Лекція «Містика та кохання. Давня Персія» 
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 9 листопада, 15:00
https://www.facebook.com/share/1BF2qbYegw/
лекція Містика та кохання у Давній Персії (1)

Що: Лекція «Сальвадор Далі» ч.2
Де: Преображенська, 35-а, Б-ка Багрицького
Коли: 9 листопада, 16:00
https://www.facebook.com/share/14W3urFLq1/
Лекція Сальвадор Далі (1)

Що: Клубу любителів книгочитання. Обговорення книги Колума Маккенна «Танцюрист» 
Де: Артура Савельєва (Черняховського), 16, Кавʼярня «Break»
Коли: 10 листопада, 16:00
https://www.facebook.com/share/15TLPanGwS/
Обкладинка книги Танцівник (1)

Avatar photo
Юлія Сущенко ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk