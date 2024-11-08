Безплатний відпочинок: літературні зустрічі, лекції в Одесі та винний фестиваль у Болграді

Цими днями в Одесі та околицях заплановані цікаві події для всіх поціновувачів літератури, мистецтва та культури.

8 листопада відбудеться зустріч з поетом Тарасом Федюком. Наступного дня у Болграді розпочнеться Фестиваль вина, який пройде на центральній площі 9-10 листопада.

Водночас в Одесі в бібліотеці Грушевського можна буде відвідати лекцію «Містика та кохання. Давня Персія», а в Бібліотеці Багрицького продовжиться лекція про творчість Сальвадора Далі.

Завершить програму вікенда 10 листопада засідання клубу любителів книгочитання в кав’ярні «Break», де обговорюватимуть книгу «Танцюрист». Нагадуємо, що всі події абсолютно безкоштовні, отже відвідати їх може кожний.

Що: Зустріч з поетом Тарасом Федюком

Де: Преображенська, 35-а, Б-ка Багрицького

Коли: 8 листопада, 16:00

https://www.facebook.com/share/158qc1f6tV/



Що: Фестиваль вина в м. Болград

Де: м. Болград, Центральна площа

Коли: 9-10 листопада

https://www.facebook.com/photo?fbid=960919746062464&set=pcb.960919972729108



Що: Лекція «Містика та кохання. Давня Персія»

Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського

Коли: 9 листопада, 15:00

https://www.facebook.com/share/1BF2qbYegw/



Що: Лекція «Сальвадор Далі» ч.2

Де: Преображенська, 35-а, Б-ка Багрицького

Коли: 9 листопада, 16:00

https://www.facebook.com/share/14W3urFLq1/



Що: Клубу любителів книгочитання. Обговорення книги Колума Маккенна «Танцюрист»

Де: Артура Савельєва (Черняховського), 16, Кавʼярня «Break»

Коли: 10 листопада, 16:00

https://www.facebook.com/share/15TLPanGwS/

