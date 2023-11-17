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Концерти, спектаклі та таємниці підземелля: топ-5 подій, які варто відвідати в Одесі 17-19 листопада

Концерти, спектаклі та таємниці підземелля: топ-5 подій, які варто відвідати в Одесі 17-19 листопада

В цей вікенд Одеса зустрічає гостей, на події яких ми хочемо вас запросити. По перше, це благодійний концерт Олі Полякової. По друге – вистава “Серцеїдки” із зірковим складом українських актрис. Але й місцевим талантам є чим порадувати одеситів. Сольний концерт Андрія Показа здивує програмою та режисурою. Вистава “Неаполітанські пристрасті” допоможе відпочити та переналаштуватися на позитивний лад, а прогулянка одеським дренажним колектором здивує навіть завзятих любителів екстриму.

17 листопада 18:00 — Благодійний концерт-вечеря. Ресторан Kadorr 

Концерт Олі Полякової «Все буде добре» – це нове, яскраве шоу, яке прийшло на зміну легендарній програмі «Королева Ночі». «Усі пісні 100% українською. Обіцяю, що ви будете здивовані!» – Оля Полякова.

Неповторна Оля Полякова вже багато років зберігає за собою титул суперзірки української поп-музики. Її хіти знають і співають мільйони. Сьогодні співачка дає десятки благодійних концертів на підтримку українських оборонців та ВПО. 

Афіша Одеси: концерт та виставки, які можна відвідати безкоштовно 17-19 листопада


18 листопада 17:00 —  Андрій Показ. Сольний концерт

БЕТХОВЕН. ІМПРОВІЗАЦІЇ

Андрій Показ закохався у класичну музику, але потребував більше свободи. Пропустив крізь себе безліч нотного тексту, але обрав шлях імпровізації. Імпровізації яка не належить саме джазовій культурі, яка є проявом вільної творчої думки та дозволяє спілкуватися мовою емоцій та почуттів, обставин та діалогів мовою музики.

Своєрідний симбіоз різних течій, стилів та жанрів музичної творчості втілені у музиці та імпровізаціях Андрія Показа.

Цей концерт буде особливим. Рояль буде розміщено не на сцені, а просто у центрі старовинної зали Уніон. Слухачі матимуть можливість зануритись у прекрасну музику, сидячі навколо піаніста, відчувши всі емоції та енергетику музиканта.


18 листопада 19:00 – Вистава Серцеїдки. Український театр.

Детективна комедія за мотивами французького письменника Р.Тома “8 жінок” з непередбачуваним фіналом. На вас чекає феєрверк яскравих акторських робіт у супроводі музики та танців. Вистава, що надихатиме вас на справжні почуття. У ролях: Анна Кошмал, Віра Кобзар, Дарія Петрожицька, Катерина Варченко, Ксенія Вертинська, Наталія Васько, Олена Петрова (Астрая), Світлана Золотько.

19 листопада 11:00  — Прогулянка одеським дренажним колектором

Найтаємничіша одеська екскурсія.  Дивовижний світ одеського дренажного колектору! Вас запрошують прогулятися берегом підземної річки, послухати історії про необхідність такої системи для Одеси, про сучасні і минулі проблеми, з котрими стикалось місто через свої рухомі ґрунти. Обіцяють багато цікавинок, які ви захочете пофотографувати, а ще надзвичайне почуття спокою, тиші і багато нових вражень від самого процесу підземної подорожі.


19 листопада, 16:00  – Неаполітанські пристрасті.  Український театр

Легка, дотепна, експресивна комедія «Неаполітанські пристрасті» перенесе вас на італійські простори, наповнені розпеченим сонцем повітрям, нестримними бажаннями, експресивними вчинками, запальними суперечками та жагою життя, а ще ароматом кави, сирної пасти з томатами і… парфумованого тальку.

Це справжній калейдоскоп бурхливого життя кількох подружніх пар, з його викликами й непростими рішеннями: про те, на що готове піти подружжя в скрутний час, аби оплатити оренду житла і пательню картоплі; про покійника-чоловіка й потенційного клієнта на подружньому ложі; про чоловіка, готового заплатити за секс з твоєю дружиною цілий мільйон; про рятівний, але дуже сумнівний спосіб залагодження суперечок між закоханими, і як це виглядає, коли ти «не в темі»;  про ілюзорність норм моралі й розмитість грані між «порядною» і «пропащою» жінкою, між «шляхетністю» й «цинізмом»; про примарність цього світу й магічні властивості циліндра з перетворення простака на пана.

 

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