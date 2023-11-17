Концерти, спектаклі та таємниці підземелля: топ-5 подій, які варто відвідати в Одесі 17-19 листопада

17 листопада 18:00 — Благодійний концерт-вечеря. Ресторан Kadorr

Концерт Олі Полякової «Все буде добре» – це нове, яскраве шоу, яке прийшло на зміну легендарній програмі «Королева Ночі». «Усі пісні 100% українською. Обіцяю, що ви будете здивовані!» – Оля Полякова.

Неповторна Оля Полякова вже багато років зберігає за собою титул суперзірки української поп-музики. Її хіти знають і співають мільйони. Сьогодні співачка дає десятки благодійних концертів на підтримку українських оборонців та ВПО.





18 листопада 17:00 — Андрій Показ. Сольний концерт

БЕТХОВЕН. ІМПРОВІЗАЦІЇ

Андрій Показ закохався у класичну музику, але потребував більше свободи. Пропустив крізь себе безліч нотного тексту, але обрав шлях імпровізації. Імпровізації яка не належить саме джазовій культурі, яка є проявом вільної творчої думки та дозволяє спілкуватися мовою емоцій та почуттів, обставин та діалогів мовою музики.

Своєрідний симбіоз різних течій, стилів та жанрів музичної творчості втілені у музиці та імпровізаціях Андрія Показа.

Цей концерт буде особливим. Рояль буде розміщено не на сцені, а просто у центрі старовинної зали Уніон. Слухачі матимуть можливість зануритись у прекрасну музику, сидячі навколо піаніста, відчувши всі емоції та енергетику музиканта.





18 листопада 19:00 – Вистава Серцеїдки. Український театр.

Детективна комедія за мотивами французького письменника Р.Тома “8 жінок” з непередбачуваним фіналом. На вас чекає феєрверк яскравих акторських робіт у супроводі музики та танців. Вистава, що надихатиме вас на справжні почуття. У ролях: Анна Кошмал, Віра Кобзар, Дарія Петрожицька, Катерина Варченко, Ксенія Вертинська, Наталія Васько, Олена Петрова (Астрая), Світлана Золотько.

19 листопада 11:00 — Прогулянка одеським дренажним колектором

Найтаємничіша одеська екскурсія. Дивовижний світ одеського дренажного колектору! Вас запрошують прогулятися берегом підземної річки, послухати історії про необхідність такої системи для Одеси, про сучасні і минулі проблеми, з котрими стикалось місто через свої рухомі ґрунти. Обіцяють багато цікавинок, які ви захочете пофотографувати, а ще надзвичайне почуття спокою, тиші і багато нових вражень від самого процесу підземної подорожі.



19 листопада, 16:00 – Неаполітанські пристрасті. Український театр

Легка, дотепна, експресивна комедія «Неаполітанські пристрасті» перенесе вас на італійські простори, наповнені розпеченим сонцем повітрям, нестримними бажаннями, експресивними вчинками, запальними суперечками та жагою життя, а ще ароматом кави, сирної пасти з томатами і… парфумованого тальку.

Це справжній калейдоскоп бурхливого життя кількох подружніх пар, з його викликами й непростими рішеннями: про те, на що готове піти подружжя в скрутний час, аби оплатити оренду житла і пательню картоплі; про покійника-чоловіка й потенційного клієнта на подружньому ложі; про чоловіка, готового заплатити за секс з твоєю дружиною цілий мільйон; про рятівний, але дуже сумнівний спосіб залагодження суперечок між закоханими, і як це виглядає, коли ти «не в темі»; про ілюзорність норм моралі й розмитість грані між «порядною» і «пропащою» жінкою, між «шляхетністю» й «цинізмом»; про примарність цього світу й магічні властивості циліндра з перетворення простака на пана.