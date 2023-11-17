Афіша Одеси: концерт та виставки, які можна відвідати безкоштовно 17-19 листопада

Афіша Одеси: 14-16 листопада пройдуть фестиваль, концерти та лекції Всі будні дні ми маємо можливість навчатися української, ходити на концерти класичної музики та лекції. Зверніть увагу на фестиваль пам’яті нашого великого земляка Петра Столярського. Знайдіть час щоб відвідати хоча б один з концертів які відбуватимуться цього тижня, адже для вас гратимуть майбутні зірки! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Де культурно відпочити в Одесі: 5 подій вихідних 11-12 листопада Серед всіх подій, які відбудуться в Одесі цими вихідними ми звернули увагу на театральні постановки. Одеські театри – це прекрасні акторі, захоплюючі вистави та море вражень. А ще цього тижня в Одесі гостює київський театр, улюбленець багатьох одеситів – театр “Квадрат’”. Нехай легкі комедії, яскраві балети та шикарні дитячі вистави розфарбують ваші вихідні. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Фестиваль, концерти, творчі зустрічі: що відвідати в Одесі 10 – 13 листопада Увага, увага! Наш огляд розширюється і цього разу ви знайдете події, які відбудуться не лише на вихідних, а й в понеділок! Це пов’язано із цілою низкою подій, а саме фестивалями хорової майстерності та народно-інструментальним фествалем. Тож , якщо час вам дозволить обов’язково відвідайте чудові концерти. Також рекомендуємо прогулятися в неділю в парку Горького, де відбудеться закриття сезону благодійних подій і 75-й день підтримки переселенців з концертами, виставками та активностями для дітей. Ну а якщо ви любите сучасну літературу – завітайте до театру Василько в п’ятницю ввечері. Там на вас чекатиме цікавий співбесідник – Юрій Андрухович. Бажаємо всім нашим читачам гарних та затишних вихідних! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Виставки, презентації, поетична зустріч: афіша безплатних подій Одеси 7-9 листопада Життя триває. А це значить, що ми не здаємось, боремося, працюємо, навчаємось та відпочиваємо. В Одесі все це можна робити майже одночасно, відвідуючи цікаві лекції та зустрічі, вивчаючи власну історію та слідкуючи за сучасною літературою та мистецтвом.

Цього тижня можна буде відвідати презентацію книги про Донеччину та Луганщину Катерини Заремби, лекцію в Науковій бібліотеці присвячену подіям на Півдні України сторічної давнини. Зустрінемось на цікавих та корисних подіях! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ