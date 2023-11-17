Афіша Одеси: концерт та виставки, які можна відвідати безкоштовно 17-19 листопада

Ціле різнобарв’я подій чекає на нас цими вихідними. Всі вони різні, немов листя на осінніх деревах: відкриття та закриття виставок, творчі зустрічі, концерти та презентації книг, квартирники та лекції. Зверніть увагу на виставку присвячену Україні та космосу. Впевнені, вона буде цікава не лише дітям. Незвичайною буде зустріч із Сергієм Головіним – майстром горлового співу, музикантом. Скажіть, ви колись чули вживу горловий спів?
Отже, вивчайте нашу афішу та відкладайте на завтра, те, куди можна сходити сьогодні. Тихих та затишних нам всім вихідних.
Що: Відкриття виставки “Україна – космічна держава”
Де: Ланжеронівська, 2, Літературний музей
Коли: 17 листопада, 15:00
Що: Зустріч із Сергієм Головіним “Дихання всесвіту”
Де: Преображенська, 35, б-ка Багрицького
Коли: 17 листопада, 16:00
Що: Революція гідності: на шляху до історії
Де: Корольова, 46, Бібліотека для юнацтва
Коли: 18 листопада, 13:00
Що: Презентація книги Діани Клочко «Сховане мистецтво».
Де: Пастера, 13, ОННБ
Коли: 18 листопада, 15:00
Що: Творча зустріч з Олегом Куцьким
Де: Міський сад. ArtOdesa
Коли: 18 листопада, 15:00
Що: Закриття виставки цифрового мистецтва
Де: Соборна, 2, Галерея Діалоги
Коли: 18 листопада, 15:00
Що: Відкриття виставки Олександра Синельникова “Будь-яке з різного”.
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 18 листопада, 16:00
Що: Філософія та поезія. Співрозмова
Де: Преображенська, 35, б-ка Багрицького
Коли: 18 листопада, 18:00
Що: Квартирник у Гілелі
Де: Преображенська, 11, Гілель
Коли: 18 листопада, 18:00
Реєстрація обов’язкова bit.ly/3Swvrnk
Що: Чотири язика єврейської поезії
Де: Онлайн cutt.ly/DA-Poetry
Коли: 19 листопада, 16:00
Що: Концерт авторської пісні “Музична авантюра” за участю Романа Капітонова та Романа Моргенштерна.
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 19 листопада, 17:00