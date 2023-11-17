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Концерты, спектакли и тайны подземелья: топ-5 событий, которые стоит посетить в Одессе 17-19 ноября

Концерты, спектакли и тайны подземелья: топ-5 событий, которые стоит посетить в Одессе 17-19 ноября

В этот уикенд Одесса встречает гостей, на события которых мы хотим вас пригласить. Во первых, это благотворительный концерт Оли Поляковой. Во вторых — спектакль «Сердцеедки» со звездным составом украинских актрис. Но и местным талантам есть чем порадовать одесситов. Сольный концерт Андрея Показа удивит программой и режиссурой. Спектакль «Неаполитанские страсти» поможет отдохнуть и перенастроиться на положительный лад, а прогулка по одесскому дренажному коллектору удивит даже упорных любителей экстрима.

17 ноября 18:00Благотворительный концерт-ужин. Ресторан Kadorr 

Концерт Оли Поляковой «Все будет хорошо» – это новое яркое шоу, которое пришло на смену легендарной программе «Королева Ночи». «Все песни 100% на украинском. Обещаю, что вы будете удивлены!» – Оля Полякова.

Неповторимая Оля Полякова уже много лет сохраняет титул суперзвезды украинской поп-музыки. Ее хиты знают и поют миллионы. Сегодня певица дает десятки благотворительных концертов в поддержку украинских защитников и ВПЛ.

Афиша Одессы: концерт и выставки, которые можно посетить бесплатно 17-19 ноября

18 ноября 17:00 Андрей Показ. Сольный концерт

БЕТХОВЕН. ИМПРОВИЗАЦИИ
Андрей Показ влюбился в классическую музыку, но нуждался в большей свободе. Пропустил сквозь себя множество нотных текстов, но избрал путь импровизации. Импровизации не принадлежащей именно джазовой культуре, которая является проявлением свободной творческой мысли и позволяет общаться на языке эмоций и чувств, обстоятельств и диалогов на языке музыки.

Своеобразный симбиоз разных течений, стилей и жанров музыкального творчества воплощен в музыке и импровизациях Андрея Показа.

Этот концерт будет особенным. Рояль будет размещен не на сцене, а прямо в центре старинного зала Унион. Слушатели смогут погрузиться в прекрасную музыку, сидя вокруг пианиста, испытав все эмоции и энергетику музыканта.

18 ноября 19:00 Спектакль Сердцеедки. Украинский театр.

Детективная комедия по мотивам французского писателя Р.Тома «8 женщин» с непредсказуемым финалом. Вас ждет фейерверк ярких актерских работ в сопровождении музыки и танцев. Спектакль, который будет вдохновлять вас на подлинные чувства. В ролях: Анна Кошмал, Вера Кобзарь, Дарья Петрожицкая, Екатерина Варченко, Ксения Вертинская, Наталья Васько, Елена Петрова (Астрая), Светлана Золотько.

19 ноября 11:00Прогулка по одесскому дренажному коллектору

Таинственная одесская экскурсия. Удивительный мир одесского дренажного коллектора! Вас приглашают прогуляться по берегу подземной реки, послушать истории о необходимости такой системы для Одессы, о современных и прошлых проблемах, с которыми сталкивался город через свои движущиеся почвы. Обещают много интересных вещей, которые вы захотите пофотографировать, а еще необычайное чувство покоя, тишины и много новых впечатлений от самого процесса подземного путешествия.

19 ноября, 16:00Неаполитанские страсти. Украинский театр 

Легкая, остроумная, экспрессивная комедия «Неаполитанские страсти». безудержными желаниями, экспрессивными поступками, зажигательными спорами и жаждой жизни, а еще ароматом кофе, творожной пасты с томатами и… парфюмерного талька.

Это настоящий калейдоскоп бурной жизни нескольких супружеских пар, с его вызовами и непростыми решениями: о том, на что готовы пойти супруги в затруднительное время, чтобы оплатить аренду жилья и сковороду картофеля; о покойнике-мужчине и потенциальном клиенте на супружеском ложе; о мужчине, готовом заплатить за секс с твоей женой целый миллион; о спасительном, но очень сомнительном способе улаживания споров между влюбленными, и как это выглядит, когда ты «не в теме»; об иллюзорности норм морали и размытости грани между «порядочной» и «пропащей» женщиной, между «благородством» и «цинизмом»; о призрачности этого мира и магических свойствах цилиндра с превращением простака в господина.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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