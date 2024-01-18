Комітет торгівлі та мануфактур: чим займалася ця організація, відкрита 1875 року

Такі комітети створювалися з ініціативи міських або купецьких товариств для обговорення питань торгівлі та промисловості. Склад комітету в кількості 6-12 осіб обирався на чотири роки міською думою або зборами купецького товариства. Такі органи створювали у великих містах тих губерній, де було багато фабрик і заводів, і вони перебували під головуванням губернатора. Одеський комітет торгівлі та мануфактур був громадським представницьким органом, членами якого були провідні комерсанти міста.

До завдань комітету входило сприяння розвитку промисловості і торгівлі не тільки в місті. Комітет торгівлі та мануфактур відстоював інтереси південноукраїнської промисловості. З огляду на спільність комерційних інтересів, практично всі його засідання проходили в змішаному варіанті — разом із біржовим комітетом.

У віданні Одеського комітету торгівлі та мануфактур перебували питання розміщення фабрик і заводів, віднесення підприємств до тієї чи іншої групи виробництв, санітарної інспекції, патентної справи та інші проблеми, пов’язані з виробництвом. Крім того, комітет щороку подавав до міністерства фінансів огляд становища і перебігу в місті торгівлі, а також роботи промислових підприємств. Звіти та огляди також потрапляли в продаж, і кожен охочий міг ознайомитися з діяльністю комітету та оцінити його роботу.

З 1878 року комітет очолював віце-адмірал Микола Чихачов, потім директор РОПіТу і меценат Микола Фан-дер-Фліт, а останнім головою став купець, благодійник і Почесний громадянин Одеси Озіас Хаїс.