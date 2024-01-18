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Комитет торговли и мануфактур: чем занималась эта организация, открытая в 1875 году

Комитет торговли и мануфактур: чем занималась эта организация, открытая в 1875 году

18 января 1875 года в Одессе был открыт комитет торговли и мануфактур, который заменил городское отделение коммерческого совета.

Такие комитеты создавались по инициативе городских или купеческих обществ для обсуждения вопросов торговли и промышленности. Состав комитета в количестве 6-12 человек избирался на четыре года городской думой или собранием купеческого общества. Такие органы создавали в крупных городах тех губерний, где было много фабрик и заводов, и они состояли под председательством губернатора. Одесский комитет торговли и мануфактур представлял собой общественный представительский орган, членами которого были ведущие коммерсанты города.

В задачи комитета входило содействие развитию промышленности и торговли не только в городе. Комитет торговли и мануфактур отстаивал интересы южноукраинской промышленности. Учитывая общность коммерческих интересов, практически все его заседания проходили в смешанном варианте — вместе с биржевым комитетом.

В ведении Одесского комитета торговли и мануфактур находились вопросы размещения фабрик и заводов, отнесения предприятий к той или иной группе производств, санитарной инспекции, патентного дела и другие проблемы, связанные с производством. Кроме того, комитет каждый год представлял в министерство финансов обзор положения и хода в городе торговли, а также работы промышленных предприятий. Отчеты и обзоры также попадали в продажу, и каждый желающий мог ознакомиться с деятельностью комитета и оценить его работу.

 С 1878 года комитет возглавлял вице-адмирал Николай Чихачев, затем директор РОПиТа и меценат Николай Фан-дер-Флит, а последним председателем стал купец, благотворитель и Почетный гражданин Одессы Озиас Хаис.

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Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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