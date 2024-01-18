Комитет торговли и мануфактур: чем занималась эта организация, открытая в 1875 году

Такие комитеты создавались по инициативе городских или купеческих обществ для обсуждения вопросов торговли и промышленности. Состав комитета в количестве 6-12 человек избирался на четыре года городской думой или собранием купеческого общества. Такие органы создавали в крупных городах тех губерний, где было много фабрик и заводов, и они состояли под председательством губернатора. Одесский комитет торговли и мануфактур представлял собой общественный представительский орган, членами которого были ведущие коммерсанты города.

В задачи комитета входило содействие развитию промышленности и торговли не только в городе. Комитет торговли и мануфактур отстаивал интересы южноукраинской промышленности. Учитывая общность коммерческих интересов, практически все его заседания проходили в смешанном варианте — вместе с биржевым комитетом.

В ведении Одесского комитета торговли и мануфактур находились вопросы размещения фабрик и заводов, отнесения предприятий к той или иной группе производств, санитарной инспекции, патентного дела и другие проблемы, связанные с производством. Кроме того, комитет каждый год представлял в министерство финансов обзор положения и хода в городе торговли, а также работы промышленных предприятий. Отчеты и обзоры также попадали в продажу, и каждый желающий мог ознакомиться с деятельностью комитета и оценить его работу.

С 1878 года комитет возглавлял вице-адмирал Николай Чихачев, затем директор РОПиТа и меценат Николай Фан-дер-Флит, а последним председателем стал купец, благотворитель и Почетный гражданин Одессы Озиас Хаис.