Кіно, театри та концерти: афіша прем’єр та подій у грудні

ТЕАТРИ: детектив та новорічні чудеса

«У неділю рано зілля копала»

22 грудня в українському театрі відбудеться вистава за п’єсою Ольги Кобилянської «У неділю рано зілля копала». Це сучасне прочитання класичного твору — філософські роздуми про кохання та відповідальність за свої вчинки.

У ролях: Ігор Геращенко, Тетяна Глущенко, Марія Буймович, Нінель Наточа.

Початок — о 18.00.

Вартість квитків — 80-600 гривень.

«Не сподіваючись на мрію»

26 грудня у театрі музичної комедії гратимуть комедію «Не сподіваючись на мрію». Це історія жінки, яка змирилася з тим, що залишиться старою дівою. Вона доглядає матір і не дозволяє собі мріяти про особисте щастя. Але, як і належить, напередодні Нового року починаються незвичайні події…

У ролях: Інна Кулікова, Ірина Ковальська, Олександр Щесняк, Володимир Муращенко.

Початок — о 18.00.

Вартість квитків — 150-400 гривень.

«Гра в правду»

23 грудня в Одеському обласному драматичному театрі відбудеться прем’єра вистави «Гра в правду» за твором Джона Бойнтона Прiстлi.

Роберт Кеплен влаштовує прийом, який дуже скоро починає нагадувати детектив. Вистава триматиме в напрузі, а глядачі чекатимуть, чим же закінчиться гра в правду.

У ролях: Ольга Равицька, Тетяна Опаріна, Сергій Поляков, Геннадій Скарга.

Початок — о 18.00.

Вартість квитків — 100-300 гривень.

«8 люблячих жінок»

30 грудня в Одеському обласному драматичному театрі покажуть виставу Олега Школьника «8 люблячих жінок» за п’єсою французького драматурга Робера Тома.

На заміській віллі вісім жінок готуються відзначати Різдво, але свято затьмарене вбивством господаря будинку. Підозра падає на всіх жінок, адже кожна з них мала мотив.

У ролях: Юлія Скарга, Тетяна Опаріна, Борис Смірнов, Марина Вішталюк.

Початок — о 18.00.

Вартість квитків — від 100 гривень.

КОНЦЕРТИ: ностальгія та магія Різдва

Lord of The Symphony

25 грудня в українському театрі відбудеться святковий концерт Lord of The Symphony. Grand Christmas під керівництвом диригента Віталія Саражинського. На сцені прозвучать хіти та саундтреки з найулюбленіших різдвяних фільмів.

Початок — о 18.00.

Вартість квитків — 290-890 гривень.

String quartet Black Tie

31 грудня у філармонії виступатимуть учасники String quartet Black Tie з концертом «Різдвяна класика при свічках».

Початок — о 19.00.

Вартість квитків — від 390 гривень.

Frank Sinatra Tribute

27 грудня у філармонії на одеситів чекає вечір різдвяних хітів Френка Сінатри Frank Sinatra Tribute. Святкову програму презентують найвідоміші джазові музиканти країни: Павло Ільницький (вокал), Денніс Аду (труба), Микола Кістеньов (контрабас), Ярослав Борис (барабани), Олександр Малишев (рояль). Частину коштів буде передано на потреби ЗСУ.

Початок — о 19.00

Вартість квитків — від 390 гривень.

КІНО: любов та інтриги

«Щасливий випадок»

З 28 грудня у кінотеатрах стартує прокат фільму Вуді Аллена «Щасливий випадок».

СЮЖЕТ. Успішна, але нещасна у шлюбі Фанні зустрічає свого однокласника, якого не бачила багато років, і наважується на роман із ним. Однак ревнивий чоловік починає щось підозрювати.

У головних ролях: Лу де Лааж, Валері Лемерсьє, Мельвіль Пупо, Нільс Шнайдер.

«Різдвяна пригода»

З 28 грудня одесити зможуть побачити фільм Шейна Декса Тейлора «Різдвяна пригода».

СЮЖЕТ. Елізабет працює в компанії батька свого нареченого, яка спеціалізується на нерухомості. Майбутній свекор відправляє її у рідне місто з завданням: переконати колишнього хлопця продати компанії свій гірськолижний курорт.

У ролях: Малін Акерман, Емі Смарт, Райан Хансен.

«Феррарі»

З 28 грудня можна буде також подивитись кінострічку «Феррарі» режисера Майкла Манна.

СЮЖЕТ. Після втрати сина сімейне життя екс-гонщика Енцо Феррарі перебуває під загрозою, а знаменита італійська «Скудерія» переживає кризу і знаходиться за крок від банкрутства.

У ролях: Шейлiн Вудлi, Адам Драйвер, Пенелопа Крус.