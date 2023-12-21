Кино, театры и концерты: афиша премьер и событий в декабре

ТЕАТРЫ: детектив и новогодние чудеса

«В воскресенье рано зелье копало»

22 декабря в украинском театре состоится спектакль по пьесе Ольги Кобылянской «В воскресенье рано зелье копало». Это современное прочтение классического произведения — философские размышления о любви и ответственности за свои поступки.

В ролях: Игорь Геращенко, Татьяна Глущенко, Мария Буймович, Нинель Наточа.

Начало — в 18.00.

Стоимость билетов — 80-600 гривен.

«Не надеясь на мечту»

26 декабря в театре музыкальной комедии будут играть комедию «Не надеясь на мечту». Это история женщины, которая смирилась с тем, что останется старой девой. Она ухаживает за матерью и не позволяет себе мечтать о личном счастье. Но, как и положено, в канун Нового года начинаются необычные события…

В ролях: Инна Куликова, Ирина Ковальская, Александр Щесняк, Владимир Муращенко.

Начало — в 18.00.

Стоимость билетов — 150-400 гривен.

«Игра в правду»

23 декабря в Одесском областном драматическом театре состоится премьера спектакля «Игра в правду» по произведению Джона Бойнтона Пристли.

Роберт Кеплен устраивает прием, который очень скоро начинает напоминать детектив. Спектакль будет держать в напряжении, а зрители будут ждать, чем же закончится игра в правду.

В ролях: Ольга Равицкая, Татьяна Опарина, Сергей Поляков, Геннадий Скарга.

Начало — в 18.00.

Стоимость билетов — 100-300 гривен.

«8 любящих женщин»

30 декабря в Одесском областном драматическом театре покажут спектакль Олега Школьника «8 любящих женщин» по пьесе французского драматурга Робера Тома.

На загородной вилле восемь женщин готовятся отмечать Рождество, но праздник омрачен убийством хозяина дома. Подозрение падает на всех женщин, ведь каждая из них имела мотив.

В ролях: Юлия Скарга, Татьяна Опарина, Борис Смирнов, Марина Вишталюк.

Начало — в 18.00.

Стоимость билетов — от 100 гривен.

КОНЦЕРТЫ: ностальгия и магия Рождества

Lord of The Symphony

25 декабря в украинском театре состоится праздничный концерт Lord of The Symphony. Grand Christmas под руководством дирижера Виталия Саражинского. На сцене прозвучат хиты и саундтреки из самых любимых рождественских фильмов.

Начало — в 18.00.

Стоимость билетов — 290-890 гривен.

String quartet Black Tie

31 декабря в филармонии выступят участники String quartet Black Tie с концертом «Рождественская классика при свечах».

Начало — в 19.00.

Стоимость билетов — от 390 гривен.

Frank Sinatra Tribute

27 декабря в филармонии одесситов ждет вечер рождественских хитов Фрэнка Синатры Frank Sinatra Tribute. Праздничную программу презентуют самые известные джазовые музыканты страны: Павел Ильницкий (вокал), Деннис Аду (труба), Николай Кистенев (контрабас), Ярослав Борис (барабаны), Александр Малышев (рояль). Часть средств будет передана на нужды ВСУ.

Начало — в 19.00

Стоимость билетов — от 390 гривен.

КИНО: любовь и интриги

«Счастливый случай»

С 28 декабря в кинотеатрах стартует прокат фильма Вуди Аллена «Счастливый случай».

СЮЖЕТ. Успешная, но несчастная в браке Фанни встречает своего одноклассника, которого не видела много лет, и решается на роман с ним. Однако ревнивый муж начинает что-то подозревать.

В главных ролях: Лу де Лааж, Валери Лемерсье, Мельвиль Пупо, Нильс Шнайдер.

«Рождественское приключение»

С 28 декабря одесситы смогут увидеть фильм Шейна Декса Тейлора «Рождественское приключение».

СЮЖЕТ. Элизабет работает в компании отца своего жениха, которая специализируется на недвижимости. Будущий свекор отправляет ее в родной город с заданием: убедить бывшего парня продать компании свой горнолыжный курорт.

В ролях: Малин Акерман, Эми Смарт, Райан Хансен.

«Феррари»

С 28 декабря можно будет также посмотреть киноленту «Феррари» режиссера Майкла Манна.

СЮЖЕТ. После потери сына семейная жизнь экс-гонщика Энцо Феррари находится под угрозой, а знаменитая итальянская «Скудерия» переживает кризис и находится в шаге от банкротства.

В ролях: Шейлин Вудли, Адам Драйвер, Пенелопа Крус.