Хто і як може отримати виплати до Дня незалежності?

Кому треба написати заяву?

Якщо ветеран вже є пенсіонером, то писати заяву до Пенсійного фонду не потрібно. Гроші нарахують автоматично разом із серпневою пенсією.

Якщо військовослужбовець має статус ветерана війни, але ще не є пенсіонером, потрібно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду. Заяви приймаються до 1 серпня 2024 року. Якщо людина не може подати заяву вчасно, то вона зможе це зробити до 1 жовтня поточного року.

Скільки грошей виплатять?

Особам з інвалідністю внаслідок війни і колишнім малолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю:

3100 гривень – з інвалідністю І групи;

2900 гривень – з інвалідністю ІІ групи;

2700 гривень – з інвалідністю ІІІ групи.

Крім того:

1000 гривень отримають учасники бойових дій.

3100 гривень отримають особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

650 гривень передбачено для членів сімей загиблих.

450 гривень отримають учасники війни, колишні в’язні концентраційних таборів і деякі інші категорії осіб.

Читайте також: Яка пенсія належить чорнобильцям та ліквідаторам аварії на ЧАЕС?