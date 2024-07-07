Хто і як може отримати виплати до Дня незалежності?

Хто і як може отримати виплати до Дня незалежності?

Ветеранам війни, жертвам нацистських переслідувань, а також громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, виплатять разову допомогу до Дня Незалежності. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Кому треба написати заяву?

Якщо ветеран вже є пенсіонером, то писати заяву до Пенсійного фонду не потрібно. Гроші нарахують автоматично разом із серпневою пенсією.

Якщо військовослужбовець має статус ветерана війни, але ще не є пенсіонером, потрібно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду. Заяви приймаються до 1 серпня 2024 року. Якщо людина не може подати заяву вчасно, то вона зможе це зробити до 1 жовтня поточного року.

Скільки грошей виплатять?

Особам з інвалідністю внаслідок війни і колишнім малолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю:

  • 3100 гривень – з інвалідністю І групи;
  • 2900 гривень – з інвалідністю ІІ групи;
  • 2700 гривень – з інвалідністю ІІІ групи.

Крім того:

  • 1000 гривень отримають учасники бойових дій.
  • 3100 гривень отримають особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.
  • 650 гривень передбачено для членів сімей загиблих.
  • 450 гривень отримають учасники війни, колишні в’язні концентраційних таборів і деякі інші категорії осіб.

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