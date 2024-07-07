Кто и как может получить выплаты ко Дню Независимости?

Ветеранам войны, жертвам нацистских преследований, а также гражданам, имеющим особые заслуги перед Родиной, выплатят разовую помощь ко Дню Независимости. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.
Кому надо написать заявление?
Если ветеран уже пенсионер, то писать заявление в Пенсионный фонд не нужно. Деньги начислят автоматически вместе с августовской пенсией.
Если военнослужащий имеет статус ветерана войны, но еще не является пенсионером, нужно подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд. Заявления принимаются до 1 августа 2024 года. Если человек не может подать заявление в срок, то он сможет это сделать до 1 октября текущего года.
Сколько денег выплатят?
Лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, признанных лицами с инвалидностью:
- 3100 гривен – c инвалидностью I группы;
- 2900 гривен – c инвалидностью II группы;
- 2700 гривен – c инвалидностью III группы.
Кроме того:
- 1000 гривен получат участники боевых действий;
- 3100 гривен – лица, имеющие особые заслуги перед Родиной;
- 650 гривен предусмотрены для членов семей погибших;
- 450 гривен получат участники войны, бывшие узники концентрационных лагерей и некоторые другие категории лиц.
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