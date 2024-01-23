Вхід вільний: Одеський театр ляльок запрошує на виставу з незвичною долею

Показ вистави відбудеться у суботу, 27 січня, о 17.00. Тривалість вистави — 1 година 20 хвилин, віковий ценз — 12+. Вхід на показ — вільний.

Як повідомляють у пресслужбі театру, вистава присвячена пам’яті жертв Голокосту (27 січня міжнародна спільнота вшановує пам’ять жертв Голокосту) в Одесі та в усьому світі.

Вистава «Кадіш» — це щемлива розповідь про трагедію ХХ століття в образній художньо-театральній формі.

Дія вистави відбувається в роки Другої світової війни. Головне місце дії — концентраційний табір. За колючим дротом людей спалювали в печах, труїли газом, а в сусідніх бараках грали весілля, співали колискові та розповідали казки…

У сюжеті використані історичні факти і твори єврейського фольклору, на сцені працюють ляльки та актори живого плану, звучить жива музика (єврейські народні пісні).

Автор ідеї вистави — директор-художній керівник театру, заслужений діяч мистецтв України Йосип Меркович. Автор сценарію і постановник — Елістин Михайлов.

Вистава «Кадіш» має незвичайну долю: її прем’єра відбулася 3 лютого 2022 року – рівно за 21 день до початку повномасштабного російського військового вторгнення на територію України. З цієї причини після прем’єри відбулася довга перерва — у перші місяці війни театр не показував вистави зовсім. Але прийшов час — і виставу «Кадіш» було відновлено.

«Сьогодні, під час російської військової агресії, ми бачимо, що навіть маючи таке потужне застереження, як пам’ять про Голокост, не всі народи зробили висновки з цієї жахливої сторінки в історії людства. Тож нам потрібно потроїти зусилля, віднайти нові підходи для збереження цієї пам’яті живою, для поширення правди про геноцид, щоб уникнути їхнього нового й нового повторення», — впевнені в Одеському академічному театрі ляльок…

Фото — пресслужба Одеського академічного театру ляльок