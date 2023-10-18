«Яка гарненька нечисть!»: одеські вулиці в хелловінському вбранні (фоторепортаж)

Щось не «страшненько»

Як вже розказувало «Одеське життя», городяни почали готуватись до ще нещодавно «не нашого свята» заздалегідь. Першу його ознаку ми помітили ще… першого вересня.

А тепер багато кав’ярень, крамниць та інших закладів прикрашаються гарбузами (зазвичай!) ті іншими «страшними» прикрасами до Хелловіну.

На Дерибасівській навіть своя хелловінська фотозона з’явилась, до речі, не одна.

«Страшне» я не випадково беру у лапки, бо все представлене дійсно скоріш «гарненьке», ніж страшненьке, хоча одна жіночка, що уважно слідкувала, як я все побачене фіксую, зробила зауваження:

— Все це дійсно повинно бути страшним. А воно якесь смішне. — То, може, так і краще? — запитала я. — Тоді треба все називати не Хелловіном, а якось інакше. Суть свята у чому? У прагненні залякати-заплутати та прогнати злих духів, «обрядившись нечистістю». А тут все таке «миленьке»…

Гарбузи на вулицях Одеси

Послухала жінку, подумала, що не миленького і аж ніяк не привабливого у нас зараз у всіх і так забагато.

А ще згадала, як «в іншому житті», коли ми в черговий раз «залетіли» в червону ковідну зону, люди казали, що «їм і без Хелловіну лячно»…

Ну а поки що пройшлись ми вулицями міста, помилувались гарбузовими прикрасами: зробленими з підручних матеріалів та зі свіжих гарбузів. А ще — іншими хелловінськими «штучками», яких на вулицях міста все більше й більше.

Не можемо не погодитися з почутим: нечисть й справді гарненька.

Мабуть, справжня, та сама, яка дійсно налякає злих духів, з’явиться за розписом — в останній день жовтня…

Фото: Марія Котова