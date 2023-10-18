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«Яка гарненька нечисть!»: одеські вулиці в хелловінському вбранні (фоторепортаж)

«Яка гарненька нечисть!»: одеські вулиці в хелловінському вбранні (фоторепортаж)

«Яка гарненька нечисть!» — почула я на одеській вулиці від молодої дівчини, яка роздивлялась нову фотозону у суто хелловінському вбранні. До речі, хоча до Хелловіну ще два тижні, «гарненька нечисть» зустрічається чи не на кожному кроці.

Щось не «страшненько»

Як вже розказувало «Одеське життя», городяни почали готуватись до ще нещодавно «не нашого свята» заздалегідь. Першу його ознаку ми помітили ще… першого вересня.

А тепер багато кав’ярень, крамниць та інших закладів прикрашаються гарбузами (зазвичай!) ті іншими «страшними» прикрасами до Хелловіну.

Хэллоуин. Котова
Хэллоуин. Котова
Хэллоуин. Котова
Хэллоуин. Котова

На Дерибасівській навіть своя хелловінська фотозона з’явилась, до речі, не одна.

«Страшне» я не випадково беру у лапки, бо все представлене дійсно скоріш «гарненьке», ніж страшненьке, хоча одна жіночка, що уважно слідкувала, як я все побачене фіксую, зробила зауваження:

— Все це дійсно повинно бути страшним. А воно якесь смішне.

— То, може, так і краще? — запитала я.

— Тоді треба все називати не Хелловіном, а якось інакше. Суть свята у чому? У прагненні залякати-заплутати та прогнати злих духів, «обрядившись нечистістю». А тут все таке «миленьке»…

Хэллоуин. Котова
Хэллоуин. Котова
Хэллоуин. Котова

Гарбузи на вулицях Одеси

Послухала жінку, подумала, що не миленького і аж ніяк не привабливого у нас зараз у всіх і так забагато.

А ще згадала, як «в іншому житті», коли ми в черговий раз «залетіли» в червону ковідну зону, люди казали, що «їм і без Хелловіну лячно»…

Хэллоуин. Котова
Хэллоуин. Котова
Хэллоуин. Котова
Хэллоуин. Котова

Ну а поки що пройшлись ми вулицями міста, помилувались гарбузовими прикрасами: зробленими з підручних матеріалів та зі свіжих гарбузів. А ще — іншими хелловінськими «штучками», яких на вулицях міста все більше й більше.

Не можемо не погодитися з почутим: нечисть й справді гарненька.

Хэллоуин. Котова
Хэллоуин. Котова
Хэллоуин. Котова

Мабуть, справжня, та сама, яка дійсно налякає злих духів, з’явиться за розписом — в останній день жовтня…

Фото: Марія Котова

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Мария Котова ПРОФІЛЬ

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