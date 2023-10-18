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«Какая хорошенькая нечисть!»: одесские улицы в хэллоуинском наряде (фоторепортаж)

«Какая хорошенькая нечисть!»: одесские улицы в хэллоуинском наряде (фоторепортаж)

«Какая хорошенькая нечисть!» — услышала я на одесской улице от молодой девушки, которая рассматривала новую фотозону в чисто хэллоуинском наряде. Кстати, хотя до Хэллоуина еще две недели, «хорошенькая нечисть» встречается чуть ли не на каждом шагу.

Что-то не «страшненько»

Как уже рассказывала «Одесская жизнь», горожане начали готовиться к еще недавно «не нашему празднику» заранее. Первый его признак мы заметили еще… первого сентября.

А теперь многие кафе, магазинчики и другие заведения украшаются тыквами (обычно!) и другими «страшными» украшениями к Хэллоуину.

Хэллоуин. Котова
Хэллоуин. Котова
Хэллоуин. Котова
Хэллоуин. Котова

На Дерибасовской даже своя хэллоуинская фотозона появилась, кстати, не одна.

«Страшными» я не случайно беру в кавычки, потому что все представленное действительно скорее «хорошенькое-миленькое», чем страшненькое, хотя одна внимательная женщина, видя, как я фиксирую все увиденное, сделала замечание:

— Все это действительно должно быть страшным. А оно, скорее, какое-то смешное.

— Так, может, так и лучше? — спросила я.

— Тогда надо все называть не Хэллоуином, а как-то иначе. Суть праздника в чем? В стремлении запугать-запутать и прогнать злых духов, обрядившись нечистью. А здесь все такое «миленькое»…

Хэллоуин. Котова
Хэллоуин. Котова
Хэллоуин. Котова

Тыквы на улицах Одессы

Послушала женщину, подумала, что не миленького и отнюдь не привлекательного у нас сейчас у всех и так многовато.

А еще вспомнила, как «в другой жизни», когда мы в очередной раз «залетели» в красную ковидную зону, люди говорили, что «им и без Хэллоуина страшно»…

Хэллоуин. Котова
Хэллоуин. Котова
Хэллоуин. Котова
Хэллоуин. Котова

Ну а пока прошлись мы по улицам города, полюбовались тыквенными украшениями: сделанными из подручных материалов и из свежих рыжих плодов. А еще — другими хэллоуинскими «штучками», которых на улицах города все больше и больше.

Не можем не согласиться с услышанным: нечисть действительно хорошенькая.

Хэллоуин. Котова
Хэллоуин. Котова
Хэллоуин. Котова

Пожалуй, настоящая, та самая, которая действительно испугает злых духов, появится по расписанию — в последний день октября…

Фото: Мария Котова

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