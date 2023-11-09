Как справиться с трудностями: секрет от одесской волонтерки

Юлия Федорова известна одесситам по смелым и острым репортажам рубрики “Наследие на 7”. После того, как занялась еще и благотворительностью, до сих пор не перестает удивляться, как много ее друзей и знакомых сразу откликнулись на просьбу помочь в организации разных благотворительных мероприятий.

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Чтобы время не проходило зря

— Наверное, помогая другим, человеку легче проживать трудные периоды своей жизни, справляться с испытаниями, — говорит Юля. – У него нет ощущения времени, которое уходит зря, появляется возможность реализоваться в конкретном, полезном деле. Только так я могу объяснить себе готовность очень большого количества людей не за зарплату, а по какому-то внутреннему стремлению организовывать мероприятия, собирать деньги, покупать все необходимое для переселенцев и военных, отвозить корм в приют для бездомных животных или раздавать его тем, кто кормит собак и котов на улицах.

Действительно, уже прошел 74-й день поддержки переселенцев (он проходит еженедельно). Известные актеры, певцы, творческие коллективы с удовольствием участвуют в благотворительных мероприятиях. Юля старается организовать все так, чтобы люди послушали хорошую музыку, хоть на пару часов оказались в обстановке домашнего уюта, где им рады и готовы помочь.

На благотворительной основе удалось собрать немало средств, чтобы приобрести для военных дроны, повербанки, вещи, лекарства. Ярким событием стала экспозиция артефактов войны «Незламність». Все началось с простого предложения от коллеги-телевизионщика, сейчас находящегося на фронте, — привезти несколько гильз, шеврон, каску.

Теперь экспозиция постоянно пополняется (недавно привезли рацию) и часть ее экспонатов будут проданы с аукциона, чтобы опять-таки помочь армии.

Начинали как волонтеры

Сначала Юля и ее группа единомышленников работали как волонтеры. Но большое количество направлений деятельности и серьезность сборов не позволяли дальше работать без официального оформления. Так появился БФ «Тримай».

— Сегодня я бы несколько раз подумала, стоит ли регистрировать фонд, — продолжает Юля. – Много всяких таблиц, отчетов, писем. На это уходит немало времени. Но, с другой стороны, как работать, собирать средства, организовывать масштабные мероприятия, если не можешь официально представиться?

Конечно, бухгалтеру работать у нас очень непросто. Но благодаря этому мы можем отчитаться за каждую гривну, нас никто не может упрекнуть в использовании фонда в своих корыстных целях. В нынешних условиях это очень важно.

Сейчас БФ «Тримай» ищет локацию для проведения благотворительных мероприятий зимой. В парках, как раньше, люди уже не смогут собираться.

— Нужен Дом культуры, где есть фойе, или зал в какой-то организации, — говорит Юля. – Мы готовы в зимнее время перейти на одно мероприятие в месяц. Ищем и спонсора, способного оплатить нам аренду помещения под это мероприятие раз в месяц.

Уже после нашей встречи с Юлей в парке им. Горького прошел 74-й день поддержки переселенцев, основной частью которого стало яркое шоу собак. Взрослые и дети наблюдали работу дрессировщиков с четвероногими подопечными, участвовали в конкурсах, радовались хорошей погоде и тому, что жизнь продолжается. И каждый из нас может найти в ней достойное и полезное дело для себя.