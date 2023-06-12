Як аграрії Любашівської громади допомагають воїнам на фронті

Весняні клопоти та значні фінансові витрати на посівну аж ніяк не позначилися на щедрості волонтерів з асоціації «Аграріїв та промисловців півночі Одещини» з директоркою Наталею Пилюк, які підтримують нашу армію.

На адресу меценатів приходять з фронту щирі слова подяки від бійців 28, 35, 79, 56, 36-ї бригад та інших бойових підрозділів за передану техніку, амуніцію і продовольство. На стінах офісу асоціації поряд з синьо-жовтим стягом, підписаним вдячними земляками, висять почесні грамоти, подяки і вітальні листи від командування військових частин та Міністерства аграрної політики і продовольства України.

За вагомий внесок у забезпечення продовольчої безпеки країни та надання благодійної допомоги ЗСУ координатор волонтерського штабу аграрій Сергій Паровик і головний бухгалтер фермерського господарства «Олена і К» Наталя Гуславська нагороджені відзнаками президента «За оборону України». А один з найщедріших членів Асоціації — керівник фермерського господарства «Шевченко» з Троїцького Любашівської громади Олександр Бондаренко — удостоївся подяки від командування Військово-морських сил.

Необхідної на війні техніки вже закуплено, відремонтовано і відправлено на сотні тисяч гривень. З пожертвуваних землеробами коштів понад пів мільйона витрачено лише на ремонт автівок.

Любашівські авторемонтники навіть виїжджали на передову, щоб якнайшвидше налагодити бойову техніку, вкрай необхідну для виконання бойових завдань.

За словами ще одного волонтера з Любашівщини, члена правління Всеукраїнської аграрної ради Анатолія Артеменка, сьогодні тил є надійною опорою нашої армії. Тож головне завдання хліборобів — виростити добрий врожай, щоб значну частину прибутку спрямувати на потреби військових. Нарівні з вирощуванням хлібних і технічних культур, фермер з компаньйонами заклали плантацію дерева-фенікса павловнії, розводять та експортують в Європу равликів, займаються рибництвом та впроваджують систему зрошення.

— Селяни також можуть зробити міні-ферму вдома. Равлики вкрай невибагливі у догляді. І за сезон можна заробити не менше ста тисяч гривень, — поділився Анатолій Артеменко. — Ми забезпечуємо бажаючих невеликими молюсками, а потім закуповуємо готовий товар.

Артеменко своїм коштом навчає фахівця для свого господарства в Українському аграрному ліцеї в Умані. Хлібороб також планує відкрити філію цього закладу в одній зі шкіл Зеленогірської громади, щоб старшокласники могли отримувати сільськогосподарську освіту безпосередньо за місцем проживання.

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