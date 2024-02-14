Я люблю тільки тебе: які романтичні пісні послухати в День закоханих?

Коли він кохає її

Adam — Таку як є

Всі свої пісні Михайло Клименко присвячує дружині (а по сумісництву й музі) Олександрі Норовій, тож що таке справжнє кохання він знає точно.

Сальто назад — О, мамо!

Погодьтеся, коли чоловік розповідає про свою дівчину мамі — все дуже серйозно!

VOLKANOV — Тебе знайшов

Ця пісня Дмитра Волканова точно має всі шанси стати найпопулярнішою піснею на українських весіллях (якщо вже не стала).

YakTak — Уночі

Мабуть кожна дівчинка колись мріяла почути, як коханий співає їй пісню під гітару прямо під вікнами. Сусіди навряд чи будуть у захваті, але ж яка романтика!

Шановні чоловіки, а знаєте що вразить вашу кохану більше ніж серенада під вікном? Якщо ви наварите їй каструлю найсмачніших вареників! Жінки теж люблять пожерти, і нікому не вірте, коли вам кажуть протилежне! Покажіть міць свого кохання — нагодуйте кохану!

Kalush Orchestra — Це любов

Як зрозуміти, що ви зустріли ту саму людину? Якщо ви разом і не помічаєте нікого й нічого навколо себе, то це може бути одним зі знаків. Принаймні так вважають хлопці з Kalush Orchestra.

Олександр Пономарьов — Варто чи ні

Не можна просто зробити добірку українських пісень про кохання і не включити туди якусь баладу пана Олександра. Бо хто ще може проспівати «Я люблю тільки тебе» так як він?

Schmalgauzen — Кров і вино

А що робити, якщо ти в неї не єдиний шанувальник? Вчинити сцену? Деякі примудряються вчинити цілі театральні вистави, де в одну купу мішаються бурбон (дві фляги!), пачка Marlboro, лаванда та лист з любовною поезією.

Коли вона кохає його

Kola — Біля серця

Це відчуття, коли телефон «каже, що ти на зв’язку, і ми будем разом» знайоме кожній жінці, яка чекає коханого з війни.

Христина Соловій — Юність

Якби не скандальне «Серце», то цей кліп так і залишився б найпровокативнішим та найчуттєвішим у співачки.

The HARDKISS — Мелодія

З одного боку хочеться, щоб кожен знайшову ту людину, якій можна сказати «тільки ти». Особливо так пристрасно, як це робить Юлія Саніна. Але все ж таки з «забуваю дихати» треба бути обачніше!

TAYANNA — Ейфорія

І знов шалене кохання, пристрасті та бажання цілуватися, забувши про все на світі. Але треба не забувати, що відчуття ейфорії рано чи пізно закінчується.

Гайтана — Відшукаю

Коли закохана жінка впевнено каже, що відшукає тебе і на землі, і на небі — є сенс повірити. Або тікати!

Jamala — Крила

А ось за версією Джамали, любов — це проходити разом дивний шлях, незважаючи увагу на каміння, гори та інші труднощі.

Vivienne Mort — Сліди маленьких рук

Як можна натякнути на те, що хочеш познайомитися з його мамою? Попросити показати свої дитячі фото! У мами вони точно будуть!

Коли вони кохають один одного

SKYLERR та Нікіта Кісельов — Ліфт

Виконавці пропонують: «Уяви, що ми застрягли в ліфті». В пісні все складається дуже романтично! Але краще все ж таки ніде не застрягати, хай це буде просто ваша фантазія на двох.

Ірина Білик та Скрябін — Мовчати

Чудово, коли вам є про що поговорити. А ось коли вам є про що вдвох помовчати, то це вже зовсім інший рівень стосунків.

SHUMEI та Злата Огневич — Буревіями

У коханні не завжди все буває просто. Тому треба прикладати зусилля, щоб раптові буревії емоцій кудись його не унесли.

Коли не склалося (таке буває)

Океан Ельзи — Відпусти

Коли кохання пройшло — краще відпустити. Подивіться, як всю пісню страждає Святослав Вакарчук. Воно вам треба?

Tember Blanche — Пізно

Коли розумієш, що все це «давно тобі не треба», то кращим виходом буде піти. Хоча від цього може бути дуже сумно.

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Мія Рамарі — Нема любові

Іноді вчасно зрозуміти, що у вас точно не любов, стане найкращою частиною ваших стосунків! Мабуть саме тому пісня Мії звучить настільки оптимістично.

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