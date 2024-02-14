Я люблю тільки тебе: які романтичні пісні послухати в День закоханих?

Шукаєте найромантичнішу музичну збірку? А ми вже її для вас зробили! Наш плейлист складається з 20 пісень українських артистів на будь-який смак. Вмикаємо музику та святкуємо День всіх закоханих!
Коли він кохає її
Adam — Таку як є
Всі свої пісні Михайло Клименко присвячує дружині (а по сумісництву й музі) Олександрі Норовій, тож що таке справжнє кохання він знає точно.
Сальто назад — О, мамо!
Погодьтеся, коли чоловік розповідає про свою дівчину мамі — все дуже серйозно!
VOLKANOV — Тебе знайшов
Ця пісня Дмитра Волканова точно має всі шанси стати найпопулярнішою піснею на українських весіллях (якщо вже не стала).
YakTak — Уночі
Мабуть кожна дівчинка колись мріяла почути, як коханий співає їй пісню під гітару прямо під вікнами. Сусіди навряд чи будуть у захваті, але ж яка романтика!
Шановні чоловіки, а знаєте що вразить вашу кохану більше ніж серенада під вікном? Якщо ви наварите їй каструлю найсмачніших вареників! Жінки теж люблять пожерти, і нікому не вірте, коли вам кажуть протилежне! Покажіть міць свого кохання — нагодуйте кохану!
Kalush Orchestra — Це любов
Як зрозуміти, що ви зустріли ту саму людину? Якщо ви разом і не помічаєте нікого й нічого навколо себе, то це може бути одним зі знаків. Принаймні так вважають хлопці з Kalush Orchestra.
Олександр Пономарьов — Варто чи ні
Не можна просто зробити добірку українських пісень про кохання і не включити туди якусь баладу пана Олександра. Бо хто ще може проспівати «Я люблю тільки тебе» так як він?
Schmalgauzen — Кров і вино
А що робити, якщо ти в неї не єдиний шанувальник? Вчинити сцену? Деякі примудряються вчинити цілі театральні вистави, де в одну купу мішаються бурбон (дві фляги!), пачка Marlboro, лаванда та лист з любовною поезією.
Коли вона кохає його
Kola — Біля серця
Це відчуття, коли телефон «каже, що ти на зв’язку, і ми будем разом» знайоме кожній жінці, яка чекає коханого з війни.
Христина Соловій — Юність
Якби не скандальне «Серце», то цей кліп так і залишився б найпровокативнішим та найчуттєвішим у співачки.
The HARDKISS — Мелодія
З одного боку хочеться, щоб кожен знайшову ту людину, якій можна сказати «тільки ти». Особливо так пристрасно, як це робить Юлія Саніна. Але все ж таки з «забуваю дихати» треба бути обачніше!
TAYANNA — Ейфорія
І знов шалене кохання, пристрасті та бажання цілуватися, забувши про все на світі. Але треба не забувати, що відчуття ейфорії рано чи пізно закінчується.
Гайтана — Відшукаю
Коли закохана жінка впевнено каже, що відшукає тебе і на землі, і на небі — є сенс повірити. Або тікати!
Jamala — Крила
А ось за версією Джамали, любов — це проходити разом дивний шлях, незважаючи увагу на каміння, гори та інші труднощі.
Vivienne Mort — Сліди маленьких рук
Як можна натякнути на те, що хочеш познайомитися з його мамою? Попросити показати свої дитячі фото! У мами вони точно будуть!
Коли вони кохають один одного
SKYLERR та Нікіта Кісельов — Ліфт
Виконавці пропонують: «Уяви, що ми застрягли в ліфті». В пісні все складається дуже романтично! Але краще все ж таки ніде не застрягати, хай це буде просто ваша фантазія на двох.
Ірина Білик та Скрябін — Мовчати
Чудово, коли вам є про що поговорити. А ось коли вам є про що вдвох помовчати, то це вже зовсім інший рівень стосунків.
SHUMEI та Злата Огневич — Буревіями
У коханні не завжди все буває просто. Тому треба прикладати зусилля, щоб раптові буревії емоцій кудись його не унесли.
Коли не склалося (таке буває)
Океан Ельзи — Відпусти
Коли кохання пройшло — краще відпустити. Подивіться, як всю пісню страждає Святослав Вакарчук. Воно вам треба?
Tember Blanche — Пізно
Коли розумієш, що все це «давно тобі не треба», то кращим виходом буде піти. Хоча від цього може бути дуже сумно.
Мія Рамарі — Нема любові
Іноді вчасно зрозуміти, що у вас точно не любов, стане найкращою частиною ваших стосунків! Мабуть саме тому пісня Мії звучить настільки оптимістично.
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