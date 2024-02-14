Я люблю только тебя: какие романтические песни послушать в День влюбленных?

Когда он любит ее

Adam — Таку як є

Все свои песни Михаил Клименко посвящает жене (а по совместительству и музе) Александре Норовой, поэтому что такое настоящая любовь он знает точно.

Сальто назад — О, мамо!

Согласитесь, когда мужчина рассказывает о своей девушке маме — все очень серьезно!

VOLKANOV — Тебе знайшов

Эта песня Дмитрия Волканова точно имеет все шансы стать самой популярной песней на украинских свадьбах (если уже не стала).

YakTak — Уночі

Пожалуй каждая девочка когда-то мечтала услышать, как любимый поет ей песню под гитару прямо под окнами. Соседи вряд ли будут в восторге, но какая романтика!

Дорогие мужчины, а знаете что поразит вашу любимую больше чем серенада под окном? Если вы наварите ей кастрюлю самых вкусных пельменей! Женщины тоже любят пожрать, и никому не верьте, когда вам говорят обратное! Покажите мощь своей любви — накормите любимую!

Kalush Orchestra — Це любов

Как понять, что вы встретили того самого человека? Если вы вместе и не замечаете никого и ничего вокруг себя, то это может быть одним из знаков. По крайне мере так считают ребята из Kalush Orchestra.

Александр Пономарев — Варто чи ні

Нельзя просто сделать подборку украинских песен о любви и не включить туда какую-то балладу Александра. Потому что кто еще споет «Я люблю тільки тебе» так как он?

Schmalgauzen — Кров і вино

А что делать, если ты у нее не единственный поклонник? Устроить сцену? Некоторые умудряются устраивать целые театральные представления, где в одну кучу мешаются бурбон (две фляги!), пачка Marlboro, лаванда и письмо с любовной поэзией.

Когда она любит его

Kola — Біля серця

Это ощущение, когда телефон «каже, що ти на зв’язку, і ми будем разом» знакомо каждой женщине, которая ждет любимого с войны.

Христина Соловій — Юність

Если бы не скандальное «Серце», то этот клип так и остался бы самым провокационным и самым чувственным у певицы.

The HARDKISS — Мелодія

С одной стороны хочется, чтобы каждый нашел того человека, которому можно сказать «тільки ти». Особенно так страстно, как это делает Юлия Санина. Но все же с «забуваю дихати» надо быть осмотрительнее!

TAYANNA — Ейфорія

И снова безумная любовь, страсти и желание целоваться, забыв обо всем на свете. Но надо не забывать, что ощущение эйфории рано или поздно заканчивается.

Гайтана — Відшукаю

Когда влюбленная женщина уверенно говорит, что отыщет тебя и на земле, и на небе — надо ей верить. Или бежать!

Jamala — Крила

А вот по версии Джамалы, любовь — это проходить вместе удивительный путь, несмотря внимание на камни, горы и другие трудности.

Vivienne Mort — Сліди маленьких рук

Как можно намекнуть на то, что хочешь познакомиться с его мамой? Попросить показать свои детские фото! У мамы они точно будут!

Когда они любят друг друга

SKYLERR та Никита Киселев — Ліфт

Исполнители предлагают: «Уяви, що ми застрягли в ліфті». В песне все складывается очень романтично! Но лучше все же нигде не застревать, пусть это будет просто ваша фантазия на двоих.

Ірина Білик та Скрябін — Мовчати

Прекрасно, когда вам есть о чем поговорить. А вот когда вам есть о чем вдвоем помолчать, то это уже совсем другой уровень отношений.

SHUMEI и Злата Огневич — Буревіями

В любви не всегда все бывает просто. Поэтому надо прикладывать усилия, чтобы внезапные бури эмоций куда-то его не унесли.

Когда не сложилось (так бывает)

Океан Ельзи — Відпусти

Когда любовь прошла — лучше отпустить. Посмотрите, как всю песню страдает Святослав Вакарчук. Оно вам надо?

Tember Blanche — Пізно

Когда понимаешь, что все это «давно тобі не треба», то лучшим выходом будет уйти. Хотя от этого может быть очень грустно.

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Мія Рамарі — Нема любові

Иногда вовремя понять, что у вас точно не любовь, станет лучшей частью ваших отношений! Наверное поэтому песня Мии звучит настолько оптимистично.

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