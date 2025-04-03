В пʼятницю до Одеси завітає улюблена артистка мільйонів Ірма Вітовська з виставою «Київська перепічка», де актриса грає саму себе. Більш того, цю виставу придумала теж вона, а допомогла втілити у життя Наталка Ворожбит. Тут буде все: і сміх, і сльози, і любов. Не пропустіть!

В суботу та неділю стартує сезон фестивалів гастрономії та гарного настрою. Вас чекають на території Одеської кіностудії та в Park Residence де буде весело та смачно. Приходити на фестивалі треба родиною та з друзями.

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Філармонія запрошує на перезавантаження. Дуже інтригує, особливо, якщо взяти до уваги, що воно стосується відомого танцювального колективу «Чайка». А у неділю ввечері ви зможете підзарядитися гарним настроєм на весь наступний тиждень на шоу «Креативний відділ», яке тепер можна подивитися вживу.

4 квітня, 18:00. Гастролі. Київська перепічка. Український театр

«Київська перепічка» – це більше, ніж вистава. Це емоційний вибух, який перенесе вас у саме серце Києва, де звичайний кіоск стає місцем, де переплітаються тривога, надія та сила духу.

Ірма Вітовська у головній ролі – це не просто акторка, це емоційний ураган, який змусить вас відчути кожну миттєвість. Життя на межі, але з незламною вірою у майбутнє.

5-6 квітня, 12:00. Фестиваль Одеса-мама. Одеська кіностудія.

Захоплюючі фотозони в одеському стилі дозволять зробити яскраві фотографії на пам’ять, а стильні декорації додадуть святкової атмосфери. Дітлахи зможуть проявити свою творчість, спробувати малювати, розписувати пряники або навіть випробувати свої сили в дитячому фехтуванні. Насолоджуйтесь живими виступами місцевих артистів, що подарують атмосферу одеського духу.

Що буде на фестивалі:

Фудкорти від топових ресторанів міста та кавʼярень;

Фудкорти Вуличної їжі;

Тематичні декорації та фотозони в Одеському стилі;

Виставка хендмейдів;

Крафтові продукти;

Дитячі розваги та Інтерактиви протягом усього дня;

Велика дитяча зона з атракціонами та батутами;

Виступи одеських гуртів;

Безкоштовні майстер-класи для дітей: аквагрим, малювання, розпис пряників, дитяче фехтування, інтерактивні дитячі програми на сцені, робототехніка та багато інших майстер класів.

5-6 квітня, 14:00. Фестиваль Крафтового вина та сиру Bon Appetit. Park Residence

Bon Appetit Weekend –довгоочікувана можливість зустріти весну на фестивалі крафтового вина в Одесі! Це буде дійсно великий фестиваль з широким асортиментом та програмою дегустацій вин, гастрономічних задоволень з авторськими закусками.

Саксофон та музика сприятимуть весняному настрою. А знайти цікаві речі можна буде на маркеті українських брендів від Energy Events.

6 квітня, 18:00. Премʼєра концерту. «Чайка. Перезавантаження». Одеська філармонія

Ми звикли чути слово «перезавантаження» у світі технологій – комп’ютери, телефони, гаджети…А як щодо перезавантаження в мистецтві? Запрошуємо вас стати свідками оновлення цілого ансамблю!

Академічний ансамбль української музики, пісні та танцю «Чайка». був створений у 2008 році в Одеській обласній філармонії імені Давида Ойстраха. Засновники колективу – заслужений діяч мистецтв України Юрій Саакянц та заслужений артист України Дмитро Притула.

6 квітня, 19:00. Гумористичне шоу. Креативний відділ. Beit Grand.

«Креативний Відділ» – гумористично-маркетингове шоу тепер в офлайні! На сцені: Бред Пітса Богдан Богаченко Кирило Осадчий Що відбувається? Коміки обирають бренди та вигадують для них назви, слогани, рекламні кампанії тощо.

Жодних нудних табличок – тільки жарти, багато імпровізації та свіжі ідеї, що допоможуть розкрутити бізнес і зробити його успішним! На сцені: Бред Пітса, Богдан Богаченко, Кирило Осадчий.

