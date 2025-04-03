Приділяйте увагу собі, своєму здоровʼю фізичному та ментальному, а ми допоможемо вам робити це регулярно та безкоштовно!
Що: Фестиваль «Китайсько – Українська весна»
Де: Італійський бульвар, 4, Palladium
Коли: 4 квітня, 18:00
Замовити запрошення 0931422323, 0978883286 (телеграм, вайбер)
Що: Новітні технології та гаджети для людей 65+
Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького
Коли: 4 квітня, 11:30
Що: Кінопоказ «Окуляри»
Де: Преображенська, 35-а, б-ка Багрицького
Коли: 4 квітня, 16:00
Що: Фотовиставка «Діалоги поглядів»
Де: Італійська, 51, «Будинок з ангелом»
Коли: 4 квітня, 17:00
Що: Концерт чарівних мелодій світу
Де: Маразліївська, 7 Всесвітній клуб одеситів
Коли: 4 квітня, 18:00
Вільний донат
Що: Цигун
Де: Парк Перемоги, «Стоунхендж»
Коли: 5 квітня, 9:00
Що: Нарцисовий пленер
Де: Старопортофранківська 2/4, Дворик Худграфу
Коли: 5 квітня, 11:00
Матеріали учасників
Що: Екскурсія музеєм електротранспорту
Де: Олексіївська площа, 21-а, Депо
Коли: 5 квітня, 12:00
Що: Захід до всесвітнього Дня спорту
Де: Парк Шевченка, Мушля
Коли: 5 квітня, 13:00
Запис на екскурсію: 050 399 42 11, 717 54 54, 7 886 886
Що: Авторський концерт з творів заслуженого артиста України Івана Обревка
Де: Новосельського, 63, Музична академія, Мала зала
Коли: 5 квітня, 13:00
Що: Презентація книги «Одеські рецепти»
Де: Європейська, 77, Книгарня – кавʼярня
Коли: 5 квітня, 15:00
Що: Таємниці Воронцовського палацу
Де: Маразліївська, 7 Всесвітній клуб одеситів
Коли: 5 квітня, 15:00
Вільний донат
Що: Показ відеоарту: Людина в природі
Де: Європейська 31/33, Музей сучасного мистецтва
Коли: 5 квітня, 18:00
Реєстрація