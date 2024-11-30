Їх називають очима Повітряних Сил: сьогодні День радіотехнічних військ ЗСУ

Цього дня, 30 листопада, Україна щороку відзначає День радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗСУ. Це свято присвячене всім воїнам, які здійснюють радіотехнічне забезпечення повітряного простору України, контролюючи та захищаючи небо країни. Саме вони цілодобово сканують небо, щоби вчасно виявити небезпеку і попередити про неї. І недаремно цей рід військ називають очима Повітряних Сил.
Радіотехнічні війська є важливою складовою системи протиповітряної оборони України. В їхні обов’язки входить моніторинг повітряного простору, виявлення повітряних об’єктів, визначення їх державної належності та характеристик, а також координація дій авіаційних і протиповітряних підрозділів. Це дозволяє своєчасно виявляти і нейтралізувати повітряні загрози.
День радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України був встановлений у 2008 році. Основна його мета – відзначити внесок цих військ у забезпечення безпеки і захисту повітряного простору України.
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Історія радіотехнічних військ почалася ще за часів Другої світової війни, коли радіолокація стала важливим інструментом ведення бойових дій. З розвитком технологій їх роль зросла, і в сучасних умовах ці війська є невід’ємною частиною обороноздатності держави.
В Україні радіотехнічні війська активно розвиваються, отримуючи новітнє обладнання і вдосконалюючи системи контролю повітряного простору. Сьогодні вони забезпечують надійний захист навіть у складних умовах.
Важливість радіотехнічних військ неможливо переоцінити. Вони забезпечують цілодобовий контроль за повітряним простором, оперативно реагуючи на будь-які загрози, що сприяє захисту стратегічно важливих об’єктів і населення України. Для виконання своїх завдань радіотехнічні війська використовують сучасні радари та інші високотехнологічні засоби, які дозволяють ефективно контролювати повітряний простір.
З початку повномасштабного вторгнення Росії радіотехнічні війська зафіксували близько мільйона повітряних цілей. Цілодобово військовослужбовці радіотехнічних військ виявляють і супроводжують сотні ворожих літаків, вертольотів, безпілотників, бомб і ракет противника.
«Коли ми пишемо у вранішніх зведеннях: «…цієї ночі радіотехнічними військами виявлено більше 150 повітряних цілей», знайте – за цією фразою прихована важка і небезпечна робота радіолокаційних підрозділів, розосереджених по всій території України. Вони ніколи не спускаються в укриття під час ворожих атак, тому що їх завдання якнайшвидше виявити ворожу ціль і видати цю інформацію на командні пункти. А для цього потрібно бути, як кажуть, на висоті. Отримавши дані про ворожі цілі, у бій вступають авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, активуючи свої засоби підрозділи радіоелектронної боротьби. Вся країна отримує повідомлення про небезпеку і карта стає червоною…»,
– йдеться у вітальному зверненні командування Повітряних сил.
З початку повномасштабної війни з Росією радіотехнічними військами виявлено і здійснено супровід більше 345 000 ворожих цілей: 175 тисяч літаків, 100 тисяч вертольотів, 57 тисяч БПЛА, більше 13 тисяч ракет різних типів.
В даний час багато воїнів радіотехнічних військ Повітряних Сил активно беруть участь у бойових діях, пліч-о-пліч з побратимами захищають країну від агресора, щодня і щоночі у складі мобільних вогневих груп знищують ворожі безпілотники і ракети.
Дякуємо за ваш професіоналізм і відданість українському народу! Дякуємо, що наближаєте нашу Перемогу!