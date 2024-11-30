Їх називають очима Повітряних Сил: сьогодні День радіотехнічних військ ЗСУ

Радіотехнічні війська є важливою складовою системи протиповітряної оборони України. В їхні обов’язки входить моніторинг повітряного простору, виявлення повітряних об’єктів, визначення їх державної належності та характеристик, а також координація дій авіаційних і протиповітряних підрозділів. Це дозволяє своєчасно виявляти і нейтралізувати повітряні загрози.

День радіотехнічних військ Повітряних Сил Збройних Сил України був встановлений у 2008 році. Основна його мета – відзначити внесок цих військ у забезпечення безпеки і захисту повітряного простору України.

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Історія радіотехнічних військ почалася ще за часів Другої світової війни, коли радіолокація стала важливим інструментом ведення бойових дій. З розвитком технологій їх роль зросла, і в сучасних умовах ці війська є невід’ємною частиною обороноздатності держави.

В Україні радіотехнічні війська активно розвиваються, отримуючи новітнє обладнання і вдосконалюючи системи контролю повітряного простору. Сьогодні вони забезпечують надійний захист навіть у складних умовах.

Важливість радіотехнічних військ неможливо переоцінити. Вони забезпечують цілодобовий контроль за повітряним простором, оперативно реагуючи на будь-які загрози, що сприяє захисту стратегічно важливих об’єктів і населення України. Для виконання своїх завдань радіотехнічні війська використовують сучасні радари та інші високотехнологічні засоби, які дозволяють ефективно контролювати повітряний простір.

З початку повномасштабного вторгнення Росії радіотехнічні війська зафіксували близько мільйона повітряних цілей. Цілодобово військовослужбовці радіотехнічних військ виявляють і супроводжують сотні ворожих літаків, вертольотів, безпілотників, бомб і ракет противника.

«Коли ми пишемо у вранішніх зведеннях: «…цієї ночі радіотехнічними військами виявлено більше 150 повітряних цілей», знайте – за цією фразою прихована важка і небезпечна робота радіолокаційних підрозділів, розосереджених по всій території України. Вони ніколи не спускаються в укриття під час ворожих атак, тому що їх завдання якнайшвидше виявити ворожу ціль і видати цю інформацію на командні пункти. А для цього потрібно бути, як кажуть, на висоті. Отримавши дані про ворожі цілі, у бій вступають авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, активуючи свої засоби підрозділи радіоелектронної боротьби. Вся країна отримує повідомлення про небезпеку і карта стає червоною…»,

– йдеться у вітальному зверненні командування Повітряних сил.

З початку повномасштабної війни з Росією радіотехнічними військами виявлено і здійснено супровід більше 345 000 ворожих цілей: 175 тисяч літаків, 100 тисяч вертольотів, 57 тисяч БПЛА, більше 13 тисяч ракет різних типів.

В даний час багато воїнів радіотехнічних військ Повітряних Сил активно беруть участь у бойових діях, пліч-о-пліч з побратимами захищають країну від агресора, щодня і щоночі у складі мобільних вогневих груп знищують ворожі безпілотники і ракети.

Дякуємо за ваш професіоналізм і відданість українському народу! Дякуємо, що наближаєте нашу Перемогу!