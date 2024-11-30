Их называют глазами Воздушных Сил: сегодня День радиотехнических войск ВСУ

Радиотехнические войска являются важной составляющей системы противовоздушной обороны Украины. В их обязанности входит мониторинг воздушного пространства, обнаружение воздушных объектов, определение их государственных принадлежностей и характеристик, а также координация действий авиационных и противовоздушных подразделений. Это позволяет своевременно выявлять и нейтрализовать воздушные угрозы.

День радиотехнических войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины был учрежден в 2008 году. Основная его цель – отметить вклад этих войск в обеспечение безопасности и защиты воздушного пространства Украины.

История радиотехнических войск началась еще во времена Второй мировой войны, когда радиолокация стала важным инструментом ведения боевых действий. С развитием технологий их роль возросла, и в современных условиях эти войска являются неотъемлемой частью обороноспособности государства.

В Украине радиотехнические войска активно развиваются, получая новейшее оборудование и совершенствуя системы контроля воздушного пространства. Сегодня они обеспечивают надежную защиту даже в сложных условиях.

Важность радиотехнических войск невозможно переоценить. Они обеспечивают круглосуточный контроль за воздушным пространством, оперативно реагируя на любые угрозы, что способствует защите стратегически важных объектов и населения Украины. Для выполнения своих задач радиотехнические войска используют современные радары и другие высокотехнологичные средства, позволяющие эффективно контролировать воздушное пространство.

С начала полномасштабного вторжения России радиотехнические войска зафиксировали около миллиона воздушных целей. Круглосуточно военнослужащие радиотехнических войск обнаруживают и сопровождают сотни вражеских самолетов, вертолетов, беспилотников, бомб и ракет противника.

«Когда мы пишем в утренних сводках: «…этой ночью радиотехническими войсками обнаружено более 150 воздушных целей», знайте – за этой фразой кроется тяжелая и опасная работа радиолокационных подразделений, рассредоточенных по всей территории Украины.

Они никогда не спускаются в укрытие во время вражеских атак, потому что их задача как можно скорее обнаружить враждебную цель и выдать эту информацию на командные пункты. А для этого нужно быть, как говорится, на высоте. Получив данные о вражеских целях, в бой вступают авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, активирующие свои средства подразделения радиоэлектронной борьбы. Вся страна получает уведомление об опасности и карта становится красной…»,

– говорится в поздравительном обрашении командования Воздушных сил.

С начала полномасштабной войны с Россией радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение более 345 000 вражеских целей: 175 тысяч самолетов, 100 тысяч вертолетов, 57 тысяч БПЛА, более 13 тысяч ракет разных типов.

В настоящее время многие воины радиотехнических войск Воздушных Сил активно участвуют в боевых действиях, бок о бок с собратьями защищают страну от агрессора, ежедневно и каждую ночь в составе мобильных огневых групп уничтожают вражеские беспилотники и ракеты.

Спасибо за ваш профессионализм и преданность украинскому народу! Спасибо, что приближаете нашу Победу!