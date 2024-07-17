І баян, і акордеон: як 16-річний музикант з Тарутиного навчився лагодити інструменти

І баян, і акордеон: як 16-річний музикант з Тарутиного навчився лагодити інструменти

Багато хто з людей старшого віку вважає, що сьогоднішню молодь не цікавить нічого, крім Інтернету і всіляких сучасних технологій. Але хочу заперечити і розказати про молодого, серйозного і скромного хлопчину, який і на комп’ютерах знається, і навчається, і опановує незвичайне ремесло.

Знайомтеся — це Олександр Демчук, йому шістнадцять років. Народився він у селищі Тарутине Болградського району, закінчив дев’ять класів і нині вже перейшов на другий курс Одеського професійного коледжу зв’язку та інформатизації.

Одночасно зі школою Сашко завершив і Тарутинську семирічну музичну школу по класу баяна у викладача Дмитра Чумертова. А ще в нього є доволі незвичне захоплення – це ремонт баянів та акордеонів.

 — Як так сталося, що ти зацікавився таким унікальним ремеслом? — запитав я у нього при зустрічі.

—  Знаєте, зовсім випадково. Рік тому я познайомився із Костянтином Івановичем Начевим. Він захоплюється музикою, грає на баяні та акордеоні. У нього є й електробаян. У музичній школі такого не було, і мені стало цікаво освоїти гру на ньому. Адже баян та його різновиди – це моя тематика. Трішки граю і на фортепіано, але то таке. Передусім просять зіграти на якихось святах друзі та родичі, і я залюбки погоджуюся.

Так ось, у Костянтина Івановича є невеличке приміщення-майстерня, де він дає друге життя інструментам, що вийшли з ладу. Мені це дуже сподобалося, і сьогодні ми знаходимо непрацюючі баяни з акордеонами і ремонтуємо їх. Я дуже вдячний йому за те, що він приділяє свій час на моє навчання всім премудростям та став моїм вчителем. А тепер вже і люди самі привозять нам на ремонт музичні інструменти.

Олександр Демчук грає

— Як встигаєш і навчатися, і працювати в майстерні?

— От якраз єдине, чого мені не вистачає, – це часу. Зараз, на канікулах, його трохи побільшало, а під час навчання – зовсім обмаль. Адже до обіду в мене заняття онлайн. Потім допомагаю батькам поратися по господарству, займаюся з молодшою сестричкою Іринкою – їй сім років, тож часто потрібна допомога старшого брата. А ще ходжу на тренування у фітнес-клуб  «Колізей». От і не дуже багато часу залишається на моє захоплення.

— Олександре, то яку ж професію зрештою думаєш обрати: музиканта, майстра чи програміста?

– Знаєте, чесно, поки що не вирішив. Думаю стати сильним програмістом, але хочеться добитися чогось і в музиці – це ж моя пристрасть. Вона заспокоює і надихає. І все це для душі. Але яку б професію я не обрав, інші свої захоплення ні за що не покину.

Віктор Таганський

Анна Терзивец
Ганна Терзівець ПРОФІЛЬ
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