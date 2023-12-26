Готують гомбовці та проганяють кутю: різдвяні традиції у селі Бокове

На Різдво у селі Бокове Любашівської громади здавна готують дивовижну страву — картопляно-сирно-м’ясні пампушки, або гомбовці.
Завідувачка місцевого Будинку культури Тетяна Голубовська повідала, що раніше ця святкова страва була дуже популярна. Часто її готувала і мати. Поява таких пампушок на Одещині оповита таїною, адже гомбовці — це традиційний десерт закарпатської кухні, щось середнє між варениками і пончиками. Його готують з картопляного або сирного тіста, всередину якого загортають солодку начинку. Солодощі спочатку варять на пару, а потім посипають смаженими сухарями. Для начинки зазвичай використовують сливу.
На відміну від закарпатців, у бойківчан гомбовці — друга страва, а не десерт. Тетяна Голубовська розповіла, що рецептом з нею поділилась місцева жителька Галина Шевченко. Її бабуся замолоду служила у місцевих панів, і ще в ХІХ столітті смажила їм боківські пампушки. Якось панна в знак подяки подарувала юній куховарці вишитого орла, який зараз зберігається в українській світлиці будинку культури.
Рецепт приготування гомбовців
Отже, рецепт гомбовців нехитрий:
- Зварену у мундирі картоплю очистити і потовкти;
- Додати домашнього сиру, борошна і яйце;
- Замісити тісто і розкатати на невеличкі коржі;
- Всередину покласти м’ясний фарш з обжареною цибулею;
- Защипнути і надати форму кульок.
Готувати на пару або смажити в сковороді на соняшниковій олії.
Як прощаються з кутею
Також у Боковому поширений звичай «проганяння куті».
Тікай, кутя, із покуття,
А узвар — іди на базар,
А ви, кури, — на яйця,
Паляниці, лишайтесь на полиці,
А Дідух — на теплий дух,
Щоб покинути кожух!
Третя кутя на Водосвяття зветься Голодною. Звечора у храмі Іоанна Богослова розпочинається літургія, яка закінчується опівночі. Потім на подвір’ї чоловіки стріляють з рушниць, шумом проганяючи кутю, і випускають у небо білих голубів.
За повір’ям, на Водохреща душі предків уже повернулися до своїх постійних пристанищ. А якщо залишалася ще не спожита кутя, її віддавали худобі.