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Готують гомбовці та проганяють кутю: різдвяні традиції у селі Бокове

Готують гомбовці та проганяють кутю: різдвяні традиції у селі Бокове

На Різдво у селі Бокове Любашівської громади здавна готують дивовижну страву — картопляно-сирно-м’ясні пампушки, або гомбовці.

Завідувачка місцевого Будинку культури Тетяна Голубовська повідала, що раніше ця святкова страва була дуже популярна. Часто її готувала і мати. Поява таких пампушок на Одещині оповита таїною, адже гомбовці — це традиційний десерт закарпатської кухні, щось середнє між варениками і пончиками. Його готують з картопляного або сирного тіста, всередину якого загортають солодку начинку. Солодощі спочатку варять на пару, а потім посипають смаженими сухарями. Для начинки зазвичай використовують сливу. 

На відміну від закарпатців, у бойківчан гомбовці — друга страва, а не десерт. Тетяна Голубовська розповіла, що рецептом з нею поділилась місцева жителька Галина Шевченко. Її бабуся замолоду служила у місцевих панів, і ще в ХІХ столітті смажила їм боківські пампушки. Якось панна в знак подяки подарувала юній куховарці вишитого орла, який зараз зберігається в українській світлиці будинку культури.

Рецепт приготування гомбовців

Боківські пончики

Отже, рецепт гомбовців нехитрий:

  1. Зварену у мундирі картоплю очистити і потовкти;
  2. Додати домашнього сиру, борошна і яйце;
  3. Замісити тісто і розкатати на невеличкі коржі;
  4. Всередину покласти м’ясний фарш з обжареною цибулею;
  5. Защипнути і надати форму кульок.

Готувати на пару або смажити в сковороді на соняшниковій олії. 

Як прощаються з кутею

Також у Боковому поширений звичай «проганяння куті». 

Тікай, кутя, із покуття,

А узвар — іди на базар,

А ви, кури, — на яйця,

Паляниці, лишайтесь на полиці,

А Дідух — на теплий дух,

Щоб покинути кожух!

Третя кутя на Водосвяття зветься Голодною. Звечора у храмі Іоанна Богослова розпочинається літургія, яка закінчується опівночі. Потім на подвір’ї чоловіки стріляють з рушниць, шумом проганяючи кутю, і випускають у небо білих голубів.  

За повір’ям, на Водохреща душі предків уже повернулися до своїх постійних пристанищ. А якщо залишалася ще не спожита кутя, її віддавали худобі.

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Юрій Федорчук
Юрій Федорчук ПРОФІЛЬ

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