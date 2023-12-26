Готують гомбовці та проганяють кутю: різдвяні традиції у селі Бокове

Завідувачка місцевого Будинку культури Тетяна Голубовська повідала, що раніше ця святкова страва була дуже популярна. Часто її готувала і мати. Поява таких пампушок на Одещині оповита таїною, адже гомбовці — це традиційний десерт закарпатської кухні, щось середнє між варениками і пончиками. Його готують з картопляного або сирного тіста, всередину якого загортають солодку начинку. Солодощі спочатку варять на пару, а потім посипають смаженими сухарями. Для начинки зазвичай використовують сливу.

На відміну від закарпатців, у бойківчан гомбовці — друга страва, а не десерт. Тетяна Голубовська розповіла, що рецептом з нею поділилась місцева жителька Галина Шевченко. Її бабуся замолоду служила у місцевих панів, і ще в ХІХ столітті смажила їм боківські пампушки. Якось панна в знак подяки подарувала юній куховарці вишитого орла, який зараз зберігається в українській світлиці будинку культури.

Рецепт приготування гомбовців

Отже, рецепт гомбовців нехитрий:

Зварену у мундирі картоплю очистити і потовкти; Додати домашнього сиру, борошна і яйце; Замісити тісто і розкатати на невеличкі коржі; Всередину покласти м’ясний фарш з обжареною цибулею; Защипнути і надати форму кульок.

Готувати на пару або смажити в сковороді на соняшниковій олії.

Як прощаються з кутею

Також у Боковому поширений звичай «проганяння куті».

Тікай, кутя, із покуття, А узвар — іди на базар, А ви, кури, — на яйця, Паляниці, лишайтесь на полиці, А Дідух — на теплий дух, Щоб покинути кожух!

Третя кутя на Водосвяття зветься Голодною. Звечора у храмі Іоанна Богослова розпочинається літургія, яка закінчується опівночі. Потім на подвір’ї чоловіки стріляють з рушниць, шумом проганяючи кутю, і випускають у небо білих голубів.

За повір’ям, на Водохреща душі предків уже повернулися до своїх постійних пристанищ. А якщо залишалася ще не спожита кутя, її віддавали худобі.