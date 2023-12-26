Готовят гомбовцы и прогоняют кутью: рождественские традиции в селе Боковое

Заведующая местным Домом культуры Татьяна Голубовская поведала, что раньше это праздничное блюдо было очень популярно. Часто его готовила и мать. Появление таких пончиков в Одесской области окутана тайной, ведь гомбовцы — это традиционный десерт закарпатской кухни, нечто среднее между варениками и пончиками. Его готовят из картофельного или творожного теста, внутрь которого заворачивают сладкую начинку. Сладости сначала варят на пару, а затем посыпают жареными сухарями. Для начинки обычно используют сливу.

В отличие от закарпатцев, у боковчан гомбовцы — второе блюдо, а не десерт. Татьяна Голубовская рассказала, что рецептом с ней поделилась местная жительница Галина Шевченко. Ее бабушка в молодости служила у местных господ, и еще в XIX веке жарила им боковские пампушки. Как-то панна в знак благодарности подарила юной кухарке вышитого орла, который сейчас хранится в украинской светлице дома культуры.

Рецепт приготовления гомбовцев

Итак, рецепт гомбовцев нехитрый:

Сваренный в мундире картофель очистить и растолочь; Добавить творога, муки и яйцо; Замесить тесто и раскатать на небольшие лепешки; Внутрь положить мясной фарш с обжаренным луком; Защипнуть и придать форму шариков.

Готовить на пару или жарить в сковороде на подсолнечном масле.

Как прощаются с кутьей

Также в Боковом распространен обычай «прогоняния кутьи».

Тікай, кутя, із покуття, А узвар — іди на базар, А ви, кури, — на яйця, Паляниці, лишайтесь на полиці, А Дідух — на теплий дух, Щоб покинути кожух!

Третья кутья на Водосвятие называется Голодной. Вечером в храме Иоанна Богослова начинается литургия, которая заканчивается в полночь. Затем во дворе мужчины стреляют из ружей, шумом прогоняя кутью, и выпускают в небо белых голубей.

По поверью, на Крещение души предков уже вернулись в свои постоянные пристанища. А если оставалась еще не потребленная кутья, ее отдавали скоту.