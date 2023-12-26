Понад 200 одеситок отримали звання “Мати-героїня”

Про це повідомили на сайті Одеської міськради.

У повідомленні йдеться, що цьогоріч за материнську самовідданість і зразкове виховання дітей, почесне звання України «Мати-героїня» присвоєно 228 мешканкам Одеси.

А тривала перерва у присвоєнні високого звання жінкам України була зумовлена тим, що під час дії воєнного стану Національна соціальна сервісна служба України тимчасово призупинила опрацювання окремих видів документів. Це поширювалося на документи, що не стосуються воєнного стану, військової діяльності, надання медичної допомоги, евакуації населення, в т. ч. і розгляд питання про присвоєння звання “Мати-героїня”.

Довідка

Почесне звання України «Мати-героїня» – висока державна нагорода, яка присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку. Також враховується вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їхніх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.

З питань присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» необхідно звертатися до Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради за телефонами: 048 705 93 76; 048 705 93 77, –

повідомили в мерії.

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