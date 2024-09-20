Головне в голубцях – кісточки перемити: як жителі Рені готували ярмарок до дня міста

Сармалє з бабусиними секретами

Спочатку відзначимо, що сарма, сармі, сармалє у всіх народів Бессарабії схожі своїми розмірами: в ідеалі вони повинні бути не більшими за жіночий мізинець, така ювелірна робота – це доказ майстерності господині.

Але щоб накрутити на свято величезний казан такої міні-долми, потрібно багато часу та робочих рук. Отже, збирається група жінок різного віку, які завзято приступають до роботи. Зрозуміло, що й бесіда починається сама собою.

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Якщо страву готують на весілля, то предметом розмови, звісно, ​​стають майбутня подія та її учасники. Жінки обговорюють нареченого, наречену, їхні сім’ї, добробут та родичів до сьомого коліна. Словом, усім добре перемивають кісточки. А може, це не так?

Звичайно, це правда! – зізналася мешканка села Орлівка Мар’яна Кирліг. – І це завжди так відбувається, коли група людей збирається разом, щоб виконати якусь роботу.

Так, точно, є таке! – сміється мешканка села Плавні Олена Окішор. – Можна не лише кісточки перемити, а й дізнатися багато секретів. Зазвичай на кухні збираються і молоді господині, і представниці старшого покоління. Ось бабусі в такі моменти розповідають багато цікавого та корисного для молодих, діляться не лише своїми рецептами, а й життєвою мудрістю.

Долма проти смартфонів

Чи правда, що в сармі з фаршем «упаковуються» й плітки? Ну звичайно правда, а як же без цього? – підтверджує мешканка села Нагірне Світлана Рулевська. – Адже треба обговорити суспільне життя і всі новини. І дай Боже, щоб так і було! Щоб люди збиралися, спілкувалися. Подивіться, що останнім часом відбувається: усі «зависли» у телефонах, «сидять» в інтернеті та соцмережах. А в нашому селі ще збереглася традиція на релігійні свята виходити на вулицю, встановлювати біля паркану присадкуватий дерев’яний круглий столик, який ми, болгари, називаємо суфре, ставити на нього хто чим багатий і спілкуватися.

Нюанси мають значення

Щодо рецепту, то зазвичай все йде за стандартом, – розповідає про молдавські сармалє Олена Окішор. – Спочатку засмажуються цибуля з морквою, овочі тушкуються з м’ясом, засипається рис. Додають петрушку, кріп, мелений чорний перець. Але в кожному селі у кожної господині є свої нюанси.

За словами Світлани Рулевської, болгарські сармі відрізняються соусом:

Якщо в інших селах до долми подають зазвичай сметану або сметанний соус, то у болгар соус червоний, із підсмаженої цибульки з перцевою пастою, – розповідає Світлана. – Сармі, перш ніж відправити в піч, ми заливаємо цією червоною пастою і в ній томимо. Якщо сармі завертаються в капустяний лист, він має бути дуже тоненьким. У нашому сільському дитячому садочку працює нянечкою Галина Бринза, вона сама молдаванка, так ось у неї капустяний листок такий тоненький, що весь вміст просвічується – кожна рисинка впереміш із помаранчевими вкрапленнями моркви. Це справжній шедевр кулінарного мистецтва!

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Сармалє у молдаван обов’язково мають бути гостренькими, – розповідає про свої нюанси мешканка села Лиманське Олександра Сасі. – Голубці роблять як у виноградному листі, так і в капустяному. А капуста використовується як пропарена свіжа, так і квашена. У першому випадку вона більш хрумка, а в другому – м’яка і з приємною кислинкою. Так от, якщо голубці складати шарами – з квашеною і свіжою капустою, то при приготуванні в одному казані смаки і запахи перемішуються – і це дуже смачно!

Якщо ви хочете приготувати долму взимку, то слід запастися виноградним листям, – розповідає мешканка села Новосільське Марина Борня. – Є кілька способів. Можна залити листя розсолом, можна підсушити і щільно скласти в банки, потім закатати кришкою. Сучасні господині почали заморожувати листя у морозильних камерах, порційно складаючи їх по пакетиках, – дуже добре зберігаються.