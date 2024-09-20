Головне в голубцях – кісточки перемити: як жителі Рені готували ярмарок до дня міста

На честь Дня міста Рені жителі Ренійської громади провели благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ, в ході якого було зібрано понад сто тисяч гривень. Головною подією свята стало приготування страв бессарабської кухні: всі змогли скуштувати каварму, токану, курбан і, звичайно, долму. Гагаузи її називають сарма, болгари – сармі, а молдавани – сармалє. Ми вирішили з’ясувати, чим відрізняються національні варіанти цієї страви, яка завжди є атрибутом святкового столу.
Сармалє з бабусиними секретами
Спочатку відзначимо, що сарма, сармі, сармалє у всіх народів Бессарабії схожі своїми розмірами: в ідеалі вони повинні бути не більшими за жіночий мізинець, така ювелірна робота – це доказ майстерності господині.
Але щоб накрутити на свято величезний казан такої міні-долми, потрібно багато часу та робочих рук. Отже, збирається група жінок різного віку, які завзято приступають до роботи. Зрозуміло, що й бесіда починається сама собою.
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Якщо страву готують на весілля, то предметом розмови, звісно, стають майбутня подія та її учасники. Жінки обговорюють нареченого, наречену, їхні сім’ї, добробут та родичів до сьомого коліна. Словом, усім добре перемивають кісточки. А може, це не так?
Звичайно, це правда! – зізналася мешканка села Орлівка Мар’яна Кирліг. – І це завжди так відбувається, коли група людей збирається разом, щоб виконати якусь роботу.
Так, точно, є таке! – сміється мешканка села Плавні Олена Окішор. – Можна не лише кісточки перемити, а й дізнатися багато секретів. Зазвичай на кухні збираються і молоді господині, і представниці старшого покоління. Ось бабусі в такі моменти розповідають багато цікавого та корисного для молодих, діляться не лише своїми рецептами, а й життєвою мудрістю.
Долма проти смартфонів
Чи правда, що в сармі з фаршем «упаковуються» й плітки? Ну звичайно правда, а як же без цього? – підтверджує мешканка села Нагірне Світлана Рулевська. – Адже треба обговорити суспільне життя і всі новини. І дай Боже, щоб так і було! Щоб люди збиралися, спілкувалися. Подивіться, що останнім часом відбувається: усі «зависли» у телефонах, «сидять» в інтернеті та соцмережах. А в нашому селі ще збереглася традиція на релігійні свята виходити на вулицю, встановлювати біля паркану присадкуватий дерев’яний круглий столик, який ми, болгари, називаємо суфре, ставити на нього хто чим багатий і спілкуватися.
Нюанси мають значення
Щодо рецепту, то зазвичай все йде за стандартом, – розповідає про молдавські сармалє Олена Окішор. – Спочатку засмажуються цибуля з морквою, овочі тушкуються з м’ясом, засипається рис. Додають петрушку, кріп, мелений чорний перець. Але в кожному селі у кожної господині є свої нюанси.
За словами Світлани Рулевської, болгарські сармі відрізняються соусом:
Якщо в інших селах до долми подають зазвичай сметану або сметанний соус, то у болгар соус червоний, із підсмаженої цибульки з перцевою пастою, – розповідає Світлана. – Сармі, перш ніж відправити в піч, ми заливаємо цією червоною пастою і в ній томимо. Якщо сармі завертаються в капустяний лист, він має бути дуже тоненьким. У нашому сільському дитячому садочку працює нянечкою Галина Бринза, вона сама молдаванка, так ось у неї капустяний листок такий тоненький, що весь вміст просвічується – кожна рисинка впереміш із помаранчевими вкрапленнями моркви. Це справжній шедевр кулінарного мистецтва!
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Сармалє у молдаван обов’язково мають бути гостренькими, – розповідає про свої нюанси мешканка села Лиманське Олександра Сасі. – Голубці роблять як у виноградному листі, так і в капустяному. А капуста використовується як пропарена свіжа, так і квашена. У першому випадку вона більш хрумка, а в другому – м’яка і з приємною кислинкою. Так от, якщо голубці складати шарами – з квашеною і свіжою капустою, то при приготуванні в одному казані смаки і запахи перемішуються – і це дуже смачно!
Якщо ви хочете приготувати долму взимку, то слід запастися виноградним листям, – розповідає мешканка села Новосільське Марина Борня. – Є кілька способів. Можна залити листя розсолом, можна підсушити і щільно скласти в банки, потім закатати кришкою. Сучасні господині почали заморожувати листя у морозильних камерах, порційно складаючи їх по пакетиках, – дуже добре зберігаються.