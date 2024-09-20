Главное в голубцах — косточки перемыть: как жители Рени готовили ярмарку ко дню города

Сармале с бабушкиными секретами

Сначала отметим, что сарма, сарми, сармале у всех народов Бессарабии похожи своими размерами: в идеале они должны быть не больше женского мизинца, такая ювелирная работа — это доказательство мастерства хозяйки.

Но чтобы накрутить на праздник огромный котел такой мини-долмы, нужно много времени и рабочих рук. Итак, собирается группа женщин разного возраста, которые рьяно приступают к работе. Понятно, что и беседа начинается сама собой.

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Если блюдо готовят на свадьбу, то предметом разговора, конечно, становятся предстоящее событие и его участники. Женщины обсуждают жениха, невесту, их семьи, благосостояние и родственников до седьмого колена. Словом, всем хорошо перемывают косточки. А может, это не так?

Конечно, это правда!» — призналась жительница села Орловка Марьяна Кирлиг — И это всегда так происходит, когда группа людей собирается вместе, чтобы выполнить какую-то работу.

Да, точно, есть такое! — смеется жительница села Плавни Елена Окишор. — Можно не только косточки перемыть, но и узнать много секретов. Обычно на кухне собираются и молодые хозяйки, и представительницы старшего поколения. Вот бабушки в такие моменты рассказывают много интересного и полезного для молодых, делятся не только своими рецептами, но и жизненной мудростью.

Долма против смартфонов

Правда ли, что в сарме с фаршем «упаковываются» и сплетни? Ну конечно правда, а как же без этого? — подтверждает жительница села Нагорное Светлана Рулевская. — Ведь надо обсудить общественную жизнь и все новости. И дай Бог, чтобы так и было! Чтобы люди собирались, общались. Посмотрите, что в последнее время происходит: все «зависли» в телефонах, «сидят» в интернете и соцсетях. А в нашем селе еще сохранилась традиция на религиозные праздники выходить на улицу, устанавливать возле забора приземистый деревянный круглый столик, который мы, болгары, называем суфре, ставить на него кто чем богат и общаться.

Нюансы имеют значение

Что касается рецепта, то обычно все идет по стандарту, — рассказывает о молдавских сармале Елена Окишор. — Сначала зажариваются лук с морковью, овощи тушатся с мясом, засыпается рис. Добавляют петрушку, укроп, молотый черный перец. Но в каждом селе у каждой хозяйки есть свои нюансы.

По словам Светланы Рулевской, болгарские сарми отличаются соусом:

Если в других селах к долме подают обычно сметану или сметанный соус, то у болгар соус красный, из поджаренного лука с перечной пастой, — рассказывает Светлана. — Сарми, прежде чем отправить в печь, мы заливаем этой красной пастой и в ней томим. Если сарми заворачиваются в капустный лист, он должен быть очень тоненьким. В нашем сельском детском саду работает нянечкой Галина Брынза, она сама молдаванка, так вот у нее капустный листок такой тоненький, что все содержимое просвечивается — каждая рисинка вперемешку с оранжевыми вкраплениями моркови. Это настоящий шедевр кулинарного искусства!

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Сармале у молдаван обязательно должны быть остренькими, — рассказывает о своих нюансах жительница села Лиманское Александра Саси, — Голубцы делают как в виноградных листьях, так и в капустных. А капуста используется как пропаренная свежая, так и квашеная. В первом случае она более хрустящая, а во втором — мягкая и с приятной кислинкой. Так вот, если голубцы складывать слоями — с квашеной и свежей капустой, то при приготовлении в одном казане вкусы и запахи перемешиваются — и это очень вкусно!

Если вы хотите приготовить долму зимой, то следует запастись виноградными листьями, — рассказывает жительница села Новосельское Марина Борня. — Есть несколько способов. Можно залить листья рассолом, можно подсушить и плотно сложить в банки, затем закатать крышкой. Современные хозяйки начали замораживать листья в морозильных камерах, порционно складывая их по пакетикам, — очень хорошо хранятся.