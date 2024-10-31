Геловін: історія свята та як його відзначають

Історія свята

Назва свята походить від словосполучення All Hallows’ evening – Вечір усіх святих – і є його спрощеною формою.

Геловін має давнє коріння і бере свій початок від кельтського свята Савінь (Samhain), яке відзначали кельти в Ірландії та Шотландії понад 2 000 років тому. Кельти вірили, що в ніч з 31 жовтня на 1 листопада стирається межа між світом живих і мертвих, а душі повертаються на землю. У дні святкування Самайну кельти виголошували пророцтва, палили величезні багаття і приносили жертви богам. Під час таких церемоній вони носили костюми зі шкур і голів тварин.

У VIII столітті папа Григорій III назвав 1 листопада Днем вшанування всіх святих. Згодом він увібрав деякі традиції Самайна, а ірландці та британці привезли ці звичаї на територію США.

Основні традиції Геловіну

У сучасному вигляді Геловін втратив багато своїх первісних релігійних і магічних значень і перетворився на веселий день костюмів, ліхтарів і вечірок. Дотримуючись традиції, люди продовжують майструвати лампи з гарбуза, а діти ходять від дверей до дверей у страшних костюмах мерців і духів, вимовляючи «Trik or treat!» («Капость або подарунок!»). Господарі будинків відкуповуються від гостей солодощами та смаколиками, інакше ризикують отримати дрібні капості, наприклад, розмазаний по сходах клей.

Свято Геловін найбільше у світі люблять американці. У США це свято – друге за популярністю після Різдва. До нього готуються ще з середини жовтня: вводять святкові страви в меню, прикрашають заклади декораціями та продають сувеніри в магазинах.

Найважливішою традицією свята є вирізання гарбуза у вигляді страшного обличчя, всередину якого ставлять ліхтарик або свічку. Його також називають «світильником Джека», що символізує душу, яка постійно блукає землею.

Усюди влаштовують вечірки з гримом і костюмами, перегляд фільмів жахів, а у великих містах проводяться паради нечисті. Наприклад, парад на Геловін у Нью-Йорку – це улюблена традиція міста вже майже півстоліття, яка заповнює центральну частину чудесами та моторошними подіями. Мешканці та гості Нью-Йорка змагаються, у кого найсміливіший або найстрашніший костюм.

Геловін також популярний у Європі, і, звичайно ж, в Ірландії – своїй батьківщині. Сучасні люди рідко замислюються, що таке Геловін і як з’явилося свято. Для багатьох це ще один чудовий привід влаштувати тематичну вечірку і відірватися на повну.