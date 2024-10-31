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Хэллоуин: история праздника и как его отмечают

Хэллоуин: история праздника и как его отмечают

В ночь с 31 октября на 1 ноября в мире будут отмечать яркий и мистический праздник Хэллоуин. И хотя история этого торжества и его традиции нам чужды, в Украине он набирает все большую популярность, а в Одессе еще с начала октября кафе, магазинчики и другие заведения украшают тыквами и другими «страшилками».

История праздника

Название праздника происходит от словосочетания All Hallows’ evening – Вечер всех святых – и является его упрощенной формой.

Хэллоуин имеет древние корни и берет свое начало от кельтского праздника Савинь (Samhain), который отмечали кельты в Ирландии и Шотландии более 2 000 лет назад. Кельты верили, что в ночь с 31 октября на 1 ноября стирается граница между миром живых и мертвых, а души возвращаются на землю. В дни празднования Самайна кельты произносили пророчества, жгли огромные костры и приносили жертвы богам. Во время таких церемоний они носили костюмы из шкур и голов животных.

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В VIII веке папа Григорий III назвал 1 ноября Днем чествования всех святых. Впоследствии он вобрал некоторые традиции Самайна, а ирландцы и британцы привезли эти обычаи на территорию США.

Основные традиции Хэллоуина

В современном виде Хэллоуин потерял много своих первоначальных религиозных и магических значений и превратился в веселый день костюмов, фонарей и вечеринок. Следуя традиции, люди продолжают мастерить лампы из тыквы, а дети ходят от двери к двери в пугающих костюмах мертвецов и духов, произнося «Trik or treat!» («Пакость или подарок!»). Хозяева домов откупаются от гостей сладостями и вкусностями, иначе рискуют получить мелкие пакости, например, размазанный по ступенькам клей.

Праздник Хэллоуин больше всего в мире любят американцы. В США этот праздник – второй по популярности после Рождества. К нему готовятся еще с середины октября: вводят праздничные блюда в меню, украшают заведения декорациями и продают сувениры в магазинах.

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Важнейшей традицией праздника является вырезание тыквы в виде страшного лица, внутрь которого ставят фонарик или свечу. Его также называют «светильником Джека», что символизирует душу, которая постоянно блуждает по земле.

Всюду устраивают вечеринки с гримом и костюмами, просмотр фильмов ужасов, а в крупных городах проводятся парады нечисти. Например, парад на Хэллоуин в Нью-Йорке – это любимая традиция города уже почти полвека, которая заполняет центральную часть чудесами и жуткими событиями. Жители и гости Нью-Йорка соревнуются, у кого самый смелый или страшный костюм.

Хэллоуин также популярен в Европе, и, конечно же, в Ирландии — своей родине. Современные люди редко задумываются, что такое Хэллоуин и как появился праздник. Для многих это ещё один замечательный повод утроить тематическую вечеринку и оторваться на полную.

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