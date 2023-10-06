Фестивалі, концерти, театр: куди піти в Одесі у вихідні

“Одеське Життя” відібрало для своїх читачів найкращі події, які відбуватимуться в Одесі ціми вихідними. Серед них є пропозіції на любий смак та гаманець. А якшо витрачати гроші нема бажання – в кінці списку ви знайдете посилання на афішу безкоштовніх подій міста.

6 жовтня 18:00 — Сільва. Театр музкомедії Купити квитки

Всесвітньо відома класика жанру знову на сцені Одеського академічного театру музичної комедії імені Михайла Водяного. Чудова музика, дотепні діалоги, популярні арії улюблених героїв і щасливий кінець!.Оперета — це казка для дорослих!





7 жовтня 12:00 – Збiр ОДЕСЬКОГО ЧОРНОГО. Виноградники ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова» Деталі

У програмі заходу:

відвідування Музею історії виноградарства і виноробства України

участь у зборі врожаю і майстер клас від винороба

відвідування винного підвалу з підземним переходом на берег Сухого лиману

дегустація 12 зразків вин з сортів винограду селекції інституту

Нещодавно ми розповідали як проходить збір винограду на найвідоміших виноградникх країни





7-8 жовтня 12:00-19:00 — Амальгама. Зелений театр Купити квитки

Ми віримо у теплу осінь, тому вирішили востаннє у цьому році зустрітися з тобою на свіжому повітрі. Тим паче, у театрі ще такі зелені газони! Збираємо кращих майстрів нашого міста, щоб кожен обрав собі щось особливе. Все це разом із класною музикою та гарними людьми чекає тебе на Амальгамі!





7 жовтня 13:00-22:00 — Garage Market. Dvir 12 Детальніше

Затишний фестиваль крафтових виробників цікавих речей та сучасної музики в самому центрі міста.





7 жовтня 14:00 — Екскурсія Одеса злачна Детальніше

Уявіть собі, що ви опиняєтесь у світі алкогольної топографії під керівництвом відомого знавця – Володимира Комарова!

На цій фантастичній прогулянці ви: згадаєте Велике та Мале алкогольне коло, дізнаєтесь, як правильно сходити до “Белочки” та “Лидочки” та про відмінність алкогольних концепцій “Червоних” та “Рваних вітрил”. Це унікальна можливість насолодитися красою одеських ресторанів та захоплюючими історіями!



7 жовтня 18:00 — У неділю зілля копала. Театр Василька Купити квитки

Прем’єрний показ вистави режисера Олександра Самусенко за п’єсою Ольги Кобилянської. Сучасно, свіжно і з несподіваним фіналом!





7 жовтня 18:00 — 8 люблячих жінок. Одеський драмтеатр Купити квитки

Прем’єра 2023 року. Дія відбувається напередодні Різдва у Франції. В одному будинку був виявлений убитий власник будинку. Навколо нього збираються 8 жінок — його діти, дружина, служниці та інші. Всі вони залишаються в замкненому будинку доти, доки не буде викрито вбивцю.

Від постановки варто очікувати крутих поворотів, неперевершених діалогів, викриття таємниць і, безсумнівно, незвичайного фіналу. Це вже дійсно Cherchez la femme!





7 жовтня 16:00 – Цирк у стилі джаз. Одеський цирк. Купити квитки

Спільний проект Одеського державного цирку та Національного цирку України вар’єте-шоу “Цирк у стилі джаз”.

В програмі “Цирк у стилі джаз” буде звучати виконання джазових хітів, так і мелодійних українських пісень у джазовій обробці. Вплітаючи джазові елементи до циркових номерів, створюючи нові стильові сплави, по-іншому інтерпретують джаз, що видно на численних прикладах музичної творчості сучасних українських та зарубіжних композиторів, твори яких використовуються у цій виставі.





8 жовтня 18:00 — Моцарт і Сальєрі. Будинок клоунів Купити квитки

«Моцарт і Сальєрі» повертаються в Одесу. Це блискуча постановка у жанрі кримінальної комедії за п’єсою Бориса Барського. Автор музики – Юрій Кузнєцов. Ролі виконують Борис Барський, Валерій Швець, Вадим Бессараб та Ірина Глушакова. Витончений гумор, вишукана хореографія, розкішні музичні імпровізації та бездоганна акторська гра – складові прекрасного вечора!





8 жовтня 18:00 – В ритмі Астора Пьяцоли. Одеська філармонія. Купити квитки

Відкриття 176 концертного сезону в Одеській філармонії починається із танго в ритмі Astor Piazzolla. Камерний оркестр Одеської філармонії. Художній керівник та головний диригент – заслужений артист України Ігор Шаврук. Диригенти Ігор Шаврук та Володимир Дикий. Лекторка-музикознавиця – Ельвіра Паламарчук.





Безкоштовні події Одеси 7-8 жовтня:

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