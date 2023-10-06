Новости Одессы и Одесской области

Фестиваль пива, польское кино, экскурсия на кладбище: афиша Одессы 6 — 8 октября

Фестиваль пива, польское кино, экскурсия на кладбище: афиша Одессы 6 — 8 октября

Эти выходные дни будут яркими. Погода позволяет проводить мероприятия на открытом воздухе, поэтому будем пользоваться этой возможностью.

В пятницу начнется благотворительный пивной фестиваль в самом центре города – Городском саду. Пивовары уже сварили свежее пиво, поэтому ждут дегустаторов в ближайшие три дня.

В пятницу вечером в Зеленом театре состоится кинопоказ под открытым небом.

А в субботу в парке Горького пройдет юбилейный, семидесятый (!) благотворительный День поддержки переселенцев, во время которого состоятся события для детей, концерты для всех, выставки военных артефактов и многое другое.

Еще одно интересное событие на открытом воздухе — экскурсия на старинное казачье кладбище, находящееся в селе Усатово. Не забудьте зарегистрироваться, чтобы организаторы смогли учесть все.

Для тех, кто любит уют на негромкие события приглашаем на заседание философского клуба или фестиваль Польского кино, фильмы которого можно посмотреть бесплатно дома онлайн. Хороших и тихих для всех выходных!

Что: Дни польского кино
Где: Онлайн
Когда: 5-15 октября
польское кино афиша

Что: Благотворительный пивной фестиваль
Где: Городской зад, Летний театр
Когда: 6-8 октября, 12:00-22:00

Что: Украинский разговорный клуб
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 6 октября, 13:30
Украинский клуб

Что: Благотворительный кинопоказ “Казики конька”
Где: Парк Шевченко, Зеленый театр
Когда: 6 октября, 19:00
показ сказка о коньке

Что: Философский клуб
Где: Троицкая 49/51, б-ка Грушевского
Когда: 6 октября, 12:00

Что: Открытая репетиция группы Standard Cheating
Где: Елисаветинская, 7, арт-пространство «13 — th ANAMALY»
Когда: 6 октября, 19:00
открыта репетиция

Что: Экскурсия на сотниковское кладбище
Где: Сбор остановка 20 трамвая Херсонский сквер
Когда: 7 октября, 9:45 сентября
Регистрация  https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeW7CY2SIdMjJ…/viewform

Что: Презентация альбома «Н. К. РЕРИХ. ПЕСНЯ О ШАМБАЛЕ»
Где: Большая Арнаутская, 47, Музей Рериха
Когда: 7 октября, 14:00

 Что: День поддержки переселенцев
Где: Парк Горького
Когда: 7 октября, 15:00 — 17:00

Что: Плей бек перформанс «Мост»
Где: ул. Атамана Головатого, 48 (Dance Studio)
Когда: 7 октября, 18:30

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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