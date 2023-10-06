Новости Одессы и Одесской области

Фестивали, концерты, театр: куди пойти на выходных в Одессе

Фестивали, концерты, театр: куди пойти на выходных в Одессе

«Одеське Життя» відібрало для своїх читачів найкращі події, які відбуватимуться в Одесі ціми вихідними. Серед них є пропозіції на любий смак та гаманець. А якшо витрачати гроші нема бажання — в кінці списку ви знайдете посилання на афішу безкоштовніх подій міста.

Всемирно известная классика жанра снова на сцене Одесского академического театра музыкальной комедии имени Михаила Водяного. Замечательная музыка, остроумные диалоги, популярные арии любимых героев и счастливый конец!.Оперта – это сказка для взрослых!
афиша сильва

  • 7 октября 12:00 — Сбор ОДЕССКОГО ЧЕРНОГО. Виноградники ННЦ «Институт виноградарства и виноделия им. В.Е. Таирова» Детали

В программе мероприятия:

  • посещение Музея истории виноградарства и виноделия Украины
  • участие в сборе урожая и мастер класс от винодела
  • посещение винного подвала с подземным переходом на берег Сухого лимана
  • дегустация 12 образцов вин из сортов винограда селекции института

Недавно мы рассказывали как проходит сбор винограда на самых известных виноградниках страны
виноград на кусте

Мы верим в теплую осень, поэтому решили последний раз в этом году встретиться с тобой на свежем воздухе. Тем более, что в театре еще такие зеленые газоны! Собираем лучших мастеров нашего города, чтобы каждый избрал себе что-нибудь особенное. Все это вместе с классной музыкой и хорошими людьми ждет тебя на Амальгаме!
афиша фестиваля амальгама

Уютный фестиваль крафтовых производителей интересных вещей и современной музыки в самом центре города.
афмиша фестиваля гараж маркет

Представьте себе, что вы оказываетесь в мире алкогольной топографии под руководством известного знатока – Владимира Комарова!
На этой фантастической прогулке вы: вспомните Большой и Малый алкогольный круг, узнаете, как правильно сходить в «Белочки» и «Лидочки» и об отличии алкогольных концепций «Красных» и «Рваных парусов». Это уникальная возможность насладиться красотой одесских ресторанов и увлекательными историями!
афиша экскурсии одесса злачная 

  • 7 октября 18:00 — В воскресенье зелье копало. Театр Василька Купить билеты

Премьерный показ спектакля режиссера Александра Самусенко по пьесе Ольги Кобылянской. Современно, свежо и с неожиданным финалом!
зелье копала

премьера 2023 года. Действие происходит накануне Рождества во Франции. В одном доме был обнаружен убитый владелец дома. Вокруг него собираются 8 женщин – его дети, жена, служанки и другие. Все они остаются в замкнутом доме до тех пор, пока не будет разоблачен убийца.

От постановки стоит ожидать крутых поворовтов, непревзойденных диалогов, разоблачение тайн и, несомненно, необычного финала. Это уже действительно Cherchez la femme!
афиша 8 любящих женщин

Совместный проект Одесского государственного цирка и Национального цирка Украины варьете-шоу «Цирк в стиле джаз».

В программе «Цирк в стиле джаз» будет звучать как исполнение джазовых хитов, так и мелодичных украинских песен в джазовой обработке. Вплетая джазовые элементы в цирковые номера, создавая новые стилевые сплавы, по-другому интерпретируют джаз, что видно на многочисленных примерах музыкального творчества современных украинских и зарубежных композиторов, произведения которых используются в этом спектакле.
афиша цирк в стиле джаз

«Моцарт и Сальери» возвращаются в Одессу. Это блестящая постановка в жанре криминальной комедии по пьесе Бориса Барского. Автор музыки – Юрий Кузнецов. Роли исполняют Борис Барский, Валерий Швец, Вадим Бессараб и Ирина Глушакова. Утонченный юмор, изысканная хореография, роскошные музыкальные импровизации и безупречная актерская игра – составляющие прекрасного вечера!

  • 8 октября 18:00 – В ритме Астора Пьяцоли. Одесская филармония. Купить билеты

Открытие 176 концертного сезона в Одесской филармонии начинается с танго в ритме Astor Piazzolla. Камерный оркестр Одесской Филармонии. Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный артист Украины Игорь Шаврук. Дирижеры Игорь Шаврук и Владимир Дикий. Лектор-музыковед — Эльвира Паламарчук.
концерт в филармонии - афиша

Бесплатные события Одессы 7-8 октября:

Жмите ссылку Фестиваль пива, польское кино, экскурсия на кладбище и многое другое

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