Фестивали, концерты, театр: куди пойти на выходных в Одессе

«Одеське Життя» відібрало для своїх читачів найкращі події, які відбуватимуться в Одесі ціми вихідними. Серед них є пропозіції на любий смак та гаманець. А якшо витрачати гроші нема бажання — в кінці списку ви знайдете посилання на афішу безкоштовніх подій міста.

6 октября 18:00 — Сильва. Театр музкомедии Купить билеты

Всемирно известная классика жанра снова на сцене Одесского академического театра музыкальной комедии имени Михаила Водяного. Замечательная музыка, остроумные диалоги, популярные арии любимых героев и счастливый конец!.Оперта – это сказка для взрослых!





7 октября 12:00 — Сбор ОДЕССКОГО ЧЕРНОГО. Виноградники ННЦ «Институт виноградарства и виноделия им. В.Е. Таирова» Детали

В программе мероприятия:

посещение Музея истории виноградарства и виноделия Украины

участие в сборе урожая и мастер класс от винодела

посещение винного подвала с подземным переходом на берег Сухого лимана

дегустация 12 образцов вин из сортов винограда селекции института

Недавно мы рассказывали как проходит сбор винограда на самых известных виноградниках страны





7-8 октября 12:00-19:00 — Амальгама. Зеленый театр Купить билеты

Мы верим в теплую осень, поэтому решили последний раз в этом году встретиться с тобой на свежем воздухе. Тем более, что в театре еще такие зеленые газоны! Собираем лучших мастеров нашего города, чтобы каждый избрал себе что-нибудь особенное. Все это вместе с классной музыкой и хорошими людьми ждет тебя на Амальгаме!





7 октября 13:00-22:00 — Garage Market. Dvir 12 Подробнее

Уютный фестиваль крафтовых производителей интересных вещей и современной музыки в самом центре города.





7 октября 14:00 — Экскурсия Одесса злачна Подробнее

Представьте себе, что вы оказываетесь в мире алкогольной топографии под руководством известного знатока – Владимира Комарова!

На этой фантастической прогулке вы: вспомните Большой и Малый алкогольный круг, узнаете, как правильно сходить в «Белочки» и «Лидочки» и об отличии алкогольных концепций «Красных» и «Рваных парусов». Это уникальная возможность насладиться красотой одесских ресторанов и увлекательными историями!



7 октября 18:00 — В воскресенье зелье копало. Театр Василька Купить билеты

Премьерный показ спектакля режиссера Александра Самусенко по пьесе Ольги Кобылянской. Современно, свежо и с неожиданным финалом!





7 октября 18:00 — 8 любящих женщин. Одесский драмтеатр Купить билеты

премьера 2023 года. Действие происходит накануне Рождества во Франции. В одном доме был обнаружен убитый владелец дома. Вокруг него собираются 8 женщин – его дети, жена, служанки и другие. Все они остаются в замкнутом доме до тех пор, пока не будет разоблачен убийца.

От постановки стоит ожидать крутых поворовтов, непревзойденных диалогов, разоблачение тайн и, несомненно, необычного финала. Это уже действительно Cherchez la femme!





7 октября 16:00 – Цирк в стиле джаз. Одесский цирк Купить билеты

Совместный проект Одесского государственного цирка и Национального цирка Украины варьете-шоу «Цирк в стиле джаз».

В программе «Цирк в стиле джаз» будет звучать как исполнение джазовых хитов, так и мелодичных украинских песен в джазовой обработке. Вплетая джазовые элементы в цирковые номера, создавая новые стилевые сплавы, по-другому интерпретируют джаз, что видно на многочисленных примерах музыкального творчества современных украинских и зарубежных композиторов, произведения которых используются в этом спектакле.





8 октября 18:00 — Моцарт и Сальери. Дом клоунов Купить билеты

«Моцарт и Сальери» возвращаются в Одессу. Это блестящая постановка в жанре криминальной комедии по пьесе Бориса Барского. Автор музыки – Юрий Кузнецов. Роли исполняют Борис Барский, Валерий Швец, Вадим Бессараб и Ирина Глушакова. Утонченный юмор, изысканная хореография, роскошные музыкальные импровизации и безупречная актерская игра – составляющие прекрасного вечера!





8 октября 18:00 – В ритме Астора Пьяцоли. Одесская филармония. Купить билеты

Открытие 176 концертного сезона в Одесской филармонии начинается с танго в ритме Astor Piazzolla. Камерный оркестр Одесской Филармонии. Художественный руководитель и главный дирижер – заслуженный артист Украины Игорь Шаврук. Дирижеры Игорь Шаврук и Владимир Дикий. Лектор-музыковед — Эльвира Паламарчук.





Бесплатные события Одессы 7-8 октября:

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