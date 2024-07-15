Дюк, Эйфелева башня и большой концерт: французский колорит в одесском Городском саду

Воскресенье… Вечер… Солнышко, кажется, слишком усиленно напоминает, «кто здесь главный»… Раздается музыка, песни и аплодисменты. Что происходит в Городском саду? Настоящий праздник ― несмотря на войну и жару.

Возле ротонды ― сам господин Дюк, неподалеку ― Эйфелева башня.

И так много людей пришли в Городской сад, чтобы хоть ненадолго оторваться от тревог и проблем.

Что празднуем? 14 июля Французская Республика отмечает La Fеte Nationale (Национальный праздник). Именно в этот день в 1789 году восставшие парижане штурмом взяли Бастилию ― символ королевского деспотизма, ставшего началом Великой французской революции.

Как сообщают организаторы, с этого дня празднования и официальные церемонии проводятся ежегодно по всей территории Франции. А в этом году ― и в Одессе. Фестиваль посвящен многовековым культурным, экономическим и историческим связям между Одессой и Францией. Мероприятие организовано при поддержке «Alliance Franсaise de Odessa».

Кто-то слушает выступление Одесского муниципального театра духовой музыки им. А. Салика и концертную программу, кто-то примеряет «чисто французскую сумочку» или шляпку, кто-то присматривается к изделиям мастеров хендмейда.

А еще ― выставка картин, дегустация вин, развлекательные программы для детей, фотозоны. Такой он ― настоящий праздник для всех, кто присоединился.

А присоединилось много людей, хотя жара, которая (ну и что, что вечер?) сопровождала этот фестиваль с французским колоритом. Как это все проходило и выглядело ― смотрите на наших фото.

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