В Одесі відкрили рекрутинговий центр через зростання кількості добровольців

Пам’яті розвідника Максима Дмитрієва з Нової Некрасівки Сьогодні — розповідь про героїчний шлях будівельника родом із села Нова Некрасівка Ізмаїльського району. Це одне з сіл Одещини, де компактно проживають липовани. Саме там 31 липня 1984 року народився Максим Дмитрієв. Там закінчив школу, а потім вивчився на зварювальника і пішов працювати на судноремонтний завод. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Мобілізація студентів: знизили вік та додали багато іншого в оновленому законі Одним із нововведень посилення мобілізації є зниження призовного віку. Раніше за законом не могли призивати громадян віком до 27 років. Тепер планку опустили до 25. Втім, певні зміни так чи інакше зачіпають і більш молодих людей. У цій статті читайте, що треба знати про мобілізацію студентів. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

В Одесі презентували збірку історій про героїв ВМС України В Одесі відбулася презентація книги «Герої військово-морських сил Збройних сил України». Автор, капітан 2 рангу Олег Чалик, створив цей унікальний проект, щоб вшанувати видатних особистостей українського військового флоту, їх життєвий шлях і героїчні вчинки. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ