В Одесі відкрили рекрутинговий центр через зростання кількості добровольців

В Одесі відкрили 27-й рекрутинговий центр української армії. На цей момент понад 10 тисяч українців вже звернулися до рекрутингових центрів за консультаціями. Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець у п’ятницю, 12 липня.
— Ми активно відкриваємо рекрутингові центри в різних регіонах України. Зараз на різних етапах готовності є ще близько дев’яти центрів. У наших планах – бути представленими у всіх регіонах України — в обласних центрах, а також у великих містах, — розповів Олексій Бежевець. — Це можливість допомогти людям працювати, оформитися і знайти конкретну військову частину на певну посаду, — додав він.
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