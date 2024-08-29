Війна, день 918-й: ЗСУ будують оборону в Курській області

ЗСУ завдали ударів по стратегічних об’єктах ворога

У Генштабі ЗСУ підтвердили удар по нафтобазі «Атлас», що в Ростовській області рф, у ніч на 28 серпня. Унаслідок ураження виникла пожежа на території вертикальних резервуарів об’єкта. Відомо про залучення пожежних поїздів до ліквідації наслідків загоряння.

Крім цього, ударів завдано по нафтобазі «Зеніт» у Кіровській області (1400 км от украинской границы) та польовому артилерійському складу угруповання російських військ «Захід» у Воронезькій області рф.

Детальна інформація про наслідки ураження зараз уточнюється.

Курська операція – це надовго

Українські військові мають намір зберегти контроль над населеними пунктами в Курській області рф, в які їм вдалося увійти, і будують оборонні лінії.

Про це сказав заступник директора Центрального розвідувального управління Девід Коен на конференції з безпеки в середу, 28 серпня.

Він констатував, що операція України в Курській області, розпочата на початку місяця, «не показує жодних ознак ослаблення».

«Вони залишаються в Росії. Вони будують оборону. Схоже, вони мають намір утримувати частину цієї території протягом деякого періоду часу», – сказав Коен.

путіну, за його словами, доведеться зіткнутися з потенційними внутрішніми наслідками наступу ЗСУ на російську територію.

Коен підкреслив, що за оцінками США, Україна утримує близько 777 квадратних кілометрів території на Курщині.

«Ми можемо бути впевнені, що Путін піде в контрнаступ, щоб спробувати повернути цю територію. Але він ще не розпочався. І коли почнеться, це буде важка битва для росіян», – стверджує Коен.

Наразі російська армія, як і раніше, зосереджена на окупації Покровська – ключового транспортного і логістичного вузла на сході країни.

«Росіяни домоглися певного прогресу там», – сказав Коен, зазначивши, що наступ дається армії рф “надзвичайною ціною”.

На думку Коена, навіть якщо російський наступ з метою взяття Покровська буде успішним, вигода для Москви буде мінімальною.

«Зрештою, ніщо з цього не змінює хід гри в стратегічному сенсі», – додав він.

Коротко про ситуацію на фронті

Минулої доби зафіксовано 195 бойових зіткнень.

Майже третина з них припадає на Покровський напрямок, де наші захисники відбивали 66 атак. Більше половини з них – у районах Гродівки та Новогродівки.

Двадцять один раз ворог намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку. Діяв у районах населених пунктів Північне, Дружба, Торецьк, Нью-Йорк і, найактивніше, біля Нелипівки. По Торецьку завдав сім ударів 13-ма керованими авіабомбами.

Наступальна операція України в Курській області змусила росіян перекинути туди до 30 тис. військових з інших напрямків фронту. Водночас на найскладнішому, Покровському, напрямку ворог навпаки нарощує сили, повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

Втрати ворога за добу

За вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, один – по РСЗВ на вогневій позиції, один – по засобах ППО, один – по понтонній переправі російських окупантів і ще два – по інших важливих об’єктах ворога.

Загалом же, минулої доби втрати російських загарбників становили 1200 окупантів.

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